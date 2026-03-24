Masters 1000 de Miami: Tomás Etcheverry quedó eliminado y Francisco Cerúndolo busca los cuartos de final

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry comenzaron la jornada de martes con un objetivo claro en el Masters 1000 de Miami: meterse entre los ocho mejores del torneo. Los dos argentinos tenían programados cruces exigentes, con rivales de peso en el circuito.

Cerúndolo, hoy el mejor tenista argentino del ranking, tendrá en minutos un duelo de alto nivel ante el francés Ugo Humbert. El bonaerense llega en un gran momento y con confianza, tras haber eliminado nada menos que a Daniil Medvedev, uno de los principales favoritos del certamen.

El partido ya puede verse por la señal ESPN2 y la plataforma de streaming Disney+.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por su parte, Tomás Etcheverry fue derrotado 6-1 y 6-3 por el estadounidense Tommy Paul y se quedó afuera de la competición. El tenista local suele hacerse fuerte en este tipo de torneos y contó con el apoyo del público para lograr el pase a los cuartos de final en Miami. (Fuente: TN).