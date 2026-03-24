Cristina Kirchner colocó una bandera con la consigna "Memoria, Verdad y Justicia" en su balcón

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner puso este martes una bandera en el balcón de su departamento al cumplirse el 50 aniversario de la dictadura militar y saludó a los militantes de la agrupación La Cámpora que pasaron por su domicilio para pedir su libertad, previo a concurrir a la Plaza de Mayo.

“Memoria, Verdad y Justicia” fue la bandera que colgó la exmandataria en su domicilio de San José 1111, al cumplirse el 50 aniversario del golpe militar que derrocó al gobierno democrático de Isabel Martínez de Perón.

Cristina Fernández de Kirchner salió al balcón para saludar a los militantes de la agrupación La Cámpora, encabezada por su hijo Máximo Kirchner, que pasaron por su domicilio, donde volvieron a reclamar la libertad de la expresidenta.

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Tras vivar a la exjefa de Estado, los manifestantes siguieron la marcha hasta Plaza de Mayo, donde una multitud se concentró para participar del acto central. (NA)