Falleció un turista estadounidense mientras viajaba a bordo de un crucero en Tierra del Fuego

Un turista estadounidense de 74 años murió al descompensarse mientras se encontraba en un crucero que navegaba por el Pasaje de Drake, en la provincia de Tierra del Fuego.

Una embarcación de bandera portuguesa denominada “World Voyager” llamó al Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate Marítimo, dependiente del Comando de Área Naval Austral, motivo por el que la Armada Argentina montó un operativo de emergencia.

Según informaron medios locales, el extranjero sufrió un paro cardiológico en alta mar y un patrullero oceánico ARA “Storni” se movilizó hasta el lugar con personal médico del hospital Naval Local.

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Las autoridades evacuaron al paciente para llevarlo a tierra firme, al tiempo que luego fue derivado a la clínica San Jorge en helicóptero y una ambulancia.

Sin embargo, se constató su deceso tras permanecer 24 horas internado en ese centro asistencial. (NA)