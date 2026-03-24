Jujuy: continúa la búsqueda de una mamá y sus dos hijos

Una mujer y sus dos hijos son buscados intensamente en la provincia de Jujuy desde hace casi una semana, tras la denuncia por la desaparición de Romina Nahir Nasif, de 27 años, junto a Ámbar Victoria Nasif, de 4, y el bebé Mario Alejandro Nasif, de un mes.

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) informó que la presentación fue realizada el viernes 20 de marzo. A partir de ese momento, se activó un operativo para dar con ellos, con domicilio en San Salvador de Jujuy.

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Ante la falta de información sobre su ubicación, el organismo difundió las características físicas:

Romina mide aproximadamente 1,68 metros, tiene contextura robusta, tez blanca, cabello largo castaño claro y ojos marrones claros. Posee un tatuaje en la pierna derecha, usa anteojos y al momento de ausentarse llevaba un jean celeste claro y zapatillas blancas.

Ámbar es de contextura delgada, tez blanca, cabello largo ondulado castaño claro y ojos verdes. No presenta señas particulares y llevaba zapatillas deportivas blancas.

Mario Alejandro mide cerca de 50 centímetros, es de contextura robusta, tez blanca y cabello corto negro. Por su corta edad, no hay más precisiones.

Quienes puedan aportar información pueden comunicarse al 911, a los números 388-6828607 y 388-6860239, o acercarse a la dependencia policial más cercana. (NA)