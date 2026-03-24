Jujuy: continúa la búsqueda de una mamá y sus dos hijos
Romina Nahir Nasif, de 27 años, Ámbar Victoria Nasif, de 4, y Mario Alejandro Nasif, de un mes, está desaparecidos desde el 18 de marzo.
Una mujer y sus dos hijos son buscados intensamente en la provincia de Jujuy desde hace casi una semana, tras la denuncia por la desaparición de Romina Nahir Nasif, de 27 años, junto a Ámbar Victoria Nasif, de 4, y el bebé Mario Alejandro Nasif, de un mes.
El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) informó que la presentación fue realizada el viernes 20 de marzo. A partir de ese momento, se activó un operativo para dar con ellos, con domicilio en San Salvador de Jujuy.
Ante la falta de información sobre su ubicación, el organismo difundió las características físicas:
Romina mide aproximadamente 1,68 metros, tiene contextura robusta, tez blanca, cabello largo castaño claro y ojos marrones claros. Posee un tatuaje en la pierna derecha, usa anteojos y al momento de ausentarse llevaba un jean celeste claro y zapatillas blancas.
Ámbar es de contextura delgada, tez blanca, cabello largo ondulado castaño claro y ojos verdes. No presenta señas particulares y llevaba zapatillas deportivas blancas.
Mario Alejandro mide cerca de 50 centímetros, es de contextura robusta, tez blanca y cabello corto negro. Por su corta edad, no hay más precisiones.
Quienes puedan aportar información pueden comunicarse al 911, a los números 388-6828607 y 388-6860239, o acercarse a la dependencia policial más cercana. (NA)