Amplio operativo policial en el barrio San Martín: un detenido y una camioneta secuestrada

Un hombre con pedido de paradero activo por una causa de violencia familiar fue detenido, y otro fue demorado, al circular en una camioneta con pedido de secuestro por hurto automotor, durante un operativo policial realizado este lunes en el barrio San Martín.

Cabe resaltar que se logró recuperar el vehículo.

En la intersección de Pedro Pico y Teniente Farías se concretó la detención de un hombre de 30 años, quien era requerido por la Fiscalía N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

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Además, fue demorado Néstor Rafael, de 66 años, quien circulaba en una camioneta Volkswagen Saveiro -dominio DCT 066-, la cual presentaba pedido de secuestro activo solicitado por la Fiscalía de Vicente López, del Departamento Judicial San Isidro.

Actuó personal de Comisaría Primera, con apoyo de Policía Local Motorizada, UTOI y el Destacamento Patagonia, mediante la implementación de retenes fijos y móviles en distintos puntos del sector.

La policía indicó que estos operativos continuarán desarrollándose en distintos puntos de la ciudad en base al análisis de los mapas del delito.