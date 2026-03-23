Se definen los últimos equipos clasificados al Mundial 2026: la agenda de los repechajes

A tres meses del comienzo del Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, todavía resta conocer a seis de sus selecciones participantes. A partir de este jueves, los repechajes internacionales y europeos comenzarán a definir los últimos pasajes.

Varios grupos ya están conformados con los cuatro países, pero hay algunos que todavía están incompletos: el A, B, D y F tendrán equipos que saldrán del repechaje europeo, mientras que los I y K recibirán a los clasificados de la rama internacional.

El primer grupo tiene al anfitrión México, junto a Sudáfrica y Corea del Sur, que esperan por el ganador de la llave que integran Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa y la República de Irlanda.

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Por otro lado, Canadá que integra el grupo B junto a Qatar y Suiza aguarda por un duro rival: Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosia ingresarán desde otro de los repechajes europeos.

Estados Unidos, también anfitrión, juega ante Paraguay y Australia, pero también recibirá a Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo, que lucharán por meterse en el Mundial 2026.

El grupo F tendrá un duro cruce de europeos: con Países Bajos ya clasificado como cabeza de serie, Japón y Túnez, todos esperarán a Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.

Bolivia quiere hacer historia y clasificar al Mundial por cuarta vez en su historia: jugará ante Surinam en la semifinal y, si logra avanzar, ante Iraq. De ganar sus dos encuentros, irá con Francia, Senegal y Noruega en el Grupo I.

La última llave de repechajes caerá en el Grupo K, integrado por Portugal, Uzbekistán y Colombia. Los países que están en carrera por ese cupo son Nueva Caledonia y Jamaica: el ganador de se cruce jugará ante República del Congo para entrar al Mundial.

Agenda completa de los repechajes: cuándo, donde y a qué hora se juega cada partido:

Semifinales de los repechajes

Jueves 26 de marzo

-Turquía vs. Rumania en Estambul a las 14 (hora de Argentina).

-Eslovaquia vs. Kosovo en Bratislava a las 16.45 (hora de Argentina).

-Gales vs. Bosnia en Cardiff a las 16.45 (hora de Argentina).

-Italia vs. Irlanda del Norte en Bérgamo a las 16.45 (hora de Argentina).

-Ucrania vs. Suecia en Valencia a las 16.45 (hora de Argentina).

-Polonia vs. Albania en Varsovia a las 16.45 (hora de Argentina).

-República Checa vs. Irlanda en Praga a las 16.45 (hora de Argentina).

-Dinamarca vs. Macedonia del Norte a las 16.45 en Copenhague (hora de Argentina).

-Bolivia vs. Surinam en Monterrey a las 19 (hora de Argentina).

Viernes 27 de marzo

-Nueva Caledonia vs. Jamaica en Guadalajara a las 00 (hora de Argentina)

Finales de los repechajes

Martes 31 de marzo

-República Checa o Irlanda vs. Dinamarca o Macedonia del Norte en Dublín o en Praga (el ganador entrará al grupo A del Mundial 2026).

-Gales o Bosnia vs. Italia o Irlanda del Norte en Cardiff o Zenica (el ganador entrará al grupo B del Mundial 2026).

-Eslovaquia o Kosovo vs. Turquía o Rumania en Bratislava o Pristina (el ganador entrará al grupo D del Mundial 2026).

-Ucrania o Suecia vs. Polonia o Albania en Valencia o Estocolmo (el ganador entrará al grupo F del Mundial 2026).

-Irak vs. Bolivia o Surinam en Monterrey (el ganador entrará en el grupo I del Mundial 2026).

-República del Congo vs. Nueva Caledonia o Jamaica en Guadalajara (el ganador entrará en el grupo K del Mundial 2026). (Fuente: TN).