La despedida de Matías Almeyda: "Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo"

"Sé que el momento no es el que todos deseábamos, pero ha sido especial haber sido parte. Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo, con honestidad y con respeto por este escudo. Todos saben que lo defendí dentro y fuera de la cancha", dijo Matías Almeyda, tras ser despedido del Sevilla.

En el comunicado, Almeyda agregó lo siguiente:

"Desde el primer día sentí que este club no era uno más en mi carrera. Volver a esta casa tantos años después significaba mucho para mí, y lo viví con el corazón en cada entrenamiento y en cada partido.

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"Quiero agradecer a los jugadores por su compromiso, por el esfuerzo y por no dejar de creer incluso en los momentos más difíciles, al club y a todas las personas que trabajan en él por su apoyo constante, a la afición y al periodismo con el cual hemos debatido de fútbol, ha sido un año de aprendizaje que le sumo a mi vida profesional.

Gracias por todo sevillistas. Un fuerte abrazo".

El director técnico argentino había llegado a mediados del 2025, luego de los muy flojos resultados cosechados.

El golpe final para Almeyda fue la derrota de este sábado por 2-0 ante el Valencia, durante la vigésima novena fecha de LaLiga de España, que fue la segunda consecutiva y el cuarto encuentro al hilo sin conseguir una victoria.

Almeyda llegó al Sevilla para el inicio de esta temporada, tras un buen paso por el AEK Atenas de Grecia, donde conquistó dos títulos (Liga y Copa 2023). Sin embargo, su paso por el equipo español no fue nada bueno, ya que están decimoquintos en LaLiga con solo 31 puntos y realmente comprometidos con la zona de descenso.

El Sevilla tampoco tuvo una buena actuación en la Copa del Rey, donde quedaron eliminados en los 16avos de final frente al Alavés.

“El Sevilla desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales”, se destaca al final del comunicado.

El equipo español fue el sexto en la carrera de Almeyda como director técnico, ya que previamente se había desempeñado en River (2011-2012), Banfield (2012-2015), Chivas de Guadalajara (2015-2018), San José Earthquakes (2019-2022) y AEK Atenas (2022-2025).