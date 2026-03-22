Ni Guede ni Palermo: San Lorenzo confirmó a su nuevo entrenador

El entrenador Gustavo Álvarez fue confirmado como el nuevo director técnico de San Lorenzo, de cara a las fechas finales del Torneo Apertura 2026.

El DT de 53 años se pondrá al frente del entrenamiento de este mismo lunes, para hacerse cargo del plantel de Primera en el próximo compromiso del club, el miércoles ante Deportivo Riestra.

Con 10 años de trayectoria como entrenador, el nacido en Lomas de Zamora viene de tener pasos exitosos por el fútbol chileno, al haber sido campeón con Huachipato en 2023 y subcampeón con la Universidad de Chile al año siguiente, además de alcanzar la semifinal de la Copa Sudamericana en la temporada pasada.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Gustavo Álvarez tendrá su cuarta experiencia en el fútbol argentino, siendo además la primera vez que dirige a un club con campeonatos de Primera División.

Su carrera comenzó en Temperley, en 2016 y siendo parte de la historia grande del club en Primera División con un total de 35 partidos disputados en el “Gasolero”, club al cual también representó en su breve etapa como jugador, en la que se desempeñaba como lateral izquierdo.

En la temporada 2017/18 llegó a Aldosivi, concretando el campeonato del “Tiburón” en la todavía denominada Primera B Nacional (actualmente Primera Nacional), además de tener una buena campaña al año siguiente, ya en Primera, con un decoroso 13° puesto en la Superliga 18/19, que dejó al club a un punto del acceso a la primera Copa Sudamericana de su historia y lo alejó de la lucha por la permanencia.

Como su inicio en la temporada siguiente no fue bueno, Álvarez renunció y tuvo dos pasos infructuosos: llegó a Patronato y fue despedido tras solo dos triunfos en 17 partidos, para luego llegar a Sport Boys de Perú y renunciar antes del terminó del campeonato, por atrasos salariales.

Arrancó el 2022 en Perú, al ser presentado como DT de Atlético Grau, y fue allí donde su carrera como entrenador comenzó a despegar. Luego de un Apertura en el que terminó en la mitad de la tabla, Gustavo Álvarez llevó a Grau al tercer lugar del Clausura, con 37 puntos en 18 partidos.

Su buen paso por Perú le permitió llegar al fútbol chileno en 2023, año en el que se perpetuó en la historia de Huachipato: fue campeón del certamen de 2023 con un punto de ventaja frente a Cobresal, consiguiendo el tercer y último torneo conseguido por el elenco negriazul.

Así, Gustavo Álvarez dio el salto que le permitió ser incorporado por la Universidad de Chile.

En su primera temporada, el equipo terminó subcampeón del torneo de Primera y clasificó a la Copa Libertadores 2025, aunque al culminar la fase de grupos en el tercer lugar fue relegado a disputar la Sudamericana, en la que avanzó hasta la semifinal.

Finalmente, luego de las llegadas truncas de los entrenadores Pablo Guede y Martín Palermo, Álvarez le ganó la pulseada a Julio César Vaccari y tomará el mando del “Ciclón” sucediendo a Damián Ayude y buscando clasificar a la fase final del Apertura 2026, además de tener una buena actuación en el próximo Clausura y en la Copa Sudamericana, cuyo grupo compartirá con Santos de Brasil, Deportivo Cuenca de Ecuador y el Recoleta paraguayo.