Israel lanzó una nueva oleada de ataques contra infraestructuras en el sur del Líbano

El Ejército israelí anunció este domingo una nueva oleada de ataques dirigida contra infraestructuras en el sur del Líbano, después de que el ministro de Defensa, Israel Katz, anunciara que ordenó destruir todos los puentes sobre el río Litani del sur libanés que supuestamente usa la organización Hizbulá.

En un breve comunicado, las fuerzas armadas israelíes informaron de estos nuevos ataques, sin concretar sitios específicos. La destrucción de los puentes dejaría totalmente aislada la franja del sur del Líbano del resto del país.

"El primer ministro Benjamín Netanyahu y yo hemos ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que destruyan inmediatamente todos los puentes sobre el río Litani que se utilizan para actividades terroristas, con el fin de impedir el paso de terroristas y armas de Hizbulá hacia el sur", dijo Katz.

Además, Israel ha dado órdenes para acelerar la destrucción de viviendas ubicadas en aldeas en el sur del Líbano que puedan suponer una amenaza.

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Estos anuncios se producen después de que el grupo chiita libanés Hizbulá afirmara este domingo haber atacado a soldados en el norte de Israel y el sur del Líbano, según un comunicado de la organización armada reproducido por la cadena qatarí Al Jazeera.

Hizbulá, según las mismas fuentes, realizó durante las últimas horas una serie de ataques con drones y cohetes contra posiciones israelíes a lo largo de la frontera.

Los ataques habrían alcanzado objetivos militares en las localidades de Hanita y Avim, norte de Israel, y en Ras an-Nauoura, en el sur del Líbano. (NA)