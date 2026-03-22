El secretario del Tesoro de EE. UU. aseguró que Trump está "neutralizando al régimen iraní"

El secretario del tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que el presidente Donald Trump está "neutralizando al régimen iraní y trayendo la paz a Oriente Medio".

Desde sus redes sociales, aseguró que "de haber tenido uno o dos años más, habría sido imposible impedir que Irán obtuviera armas nucleares". "No hay prosperidad sin seguridad", agregó.

"Lo que teníamos antes era la ilusión de seguridad. Gracias a la acción decisiva del presidente Trump, nuestro mundo es ahora un lugar más seguro", señaló el funcionario estadounidense.

En la misma línea, aseguró que "tienen el control absoluto del conflicto" y, además, informó que "han aniquilado la capacidad de agresión" del territorio liderado por Mojtaba Khamenei.

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"Trump, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el general Caine lideran la campaña para destruir todas las fortificaciones a lo largo del estrecho de Ormuz", concluyó Bessent. (NA)