Pampas, con Lusarreta y Zunini, sigue de racha en el Súper Rugby Américas

Atrás, a la izquierda de la imagen, llega Francisco Lusarreta en apoyo. Foto: prensa UAR.

Por la quinta fecha del Súper Rugby Américas, Pampas se hizo fuerte nuevamente como visitante y derrotó a Cobras Brasil Rugby en San Pablo por 49-19 y de esta manera consiguió una nueva victoria con punto bonus que lo vuelve a poner en la punta.

La franquicia bonaerense cosechó su tercer triunfo en fila tras las alegrías ante Capibaras XV en cancha del CASI (25-20) y ante Tarucas en Tucumán (43-22).

En este nuevo éxito participaron los bahienses Francisco Lusarreta y Nahuel Zunini. El primero ingresó en el XV titular como hooker y cumplió eficiente labor, siendo reemplazado a los 58 minutos (segundo tiempo) en medio de la rotación casi obligada por el intenso calor en San Pablo.

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En ese mismo momento de la salida de Lusarreta -jugador formado en Universitario- se produjo el ingreso de Zunini para ocupar el puesto de pilar izquierdo y hasta el final del cotejo, disputado en el estadio Nicolau Alayón.

Los tries de Pampas fueron de Ignacio Díaz (2), Juan Penoucos (2), Agustín Fraga, Estanislao Renthel y Ramiro Manzo. Las conversiones de Bautista Farisé (5) y Estanislao Renthel (2).

Anoche, Tarucas (Tucumán) se impuso a Yacaré XV (Paraguay) por 28 a 20, en partido disputado en cancha del club correntino Aranduroga, de común acuerdo entre ambos equipos.

En otros resultados de la quinta fecha, Dogos XV (Córdoba) 32-Peñarol (Uruguay) 22 y Selknam (Chile) 27-Capibaras XV (Rosario) 17.

Sexta fecha: Tarucas-Cobras Brasil y Peñarol-Yacaré XV el viernes 27; Selknam-Pampas, el sábado 28 y Dogos XV-Capibaras XV el lunes 30.

Posiciones: 1º) Dogos XV (+79) y Pampas (+67), 21; 3º) Tarucas, 18; 4º) Capibaras XV, 15; 5º) Peñarol (-10) y Selknam (-117), 10; 7º) Yacaré XV (-24) y Cobras Brasil (-90), 5.