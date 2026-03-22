Moto3: el argentino Marco Morelli culminó segundo en el Gran Premio de Brasil

El piloto argentino del Aspar Team, Marco Morelli, culminó en segundo lugar en el Gran Premio de Brasil de Moto3, mientras que su compatriota del Red Bull KTM Tech3, Valentín Perrone, terminó séptimo.

Fue la primera vez que el argentino consiguió subirse al podio en la categoría y, consecuentemente, marcó su mejor rendimiento en Moto3. El que se llevó el Gran Premio de Brasil, por primera vez disputado en el Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiânia, fue el compañero español de Morelli, Máximo Quiles.

La carrera se realizó en dos partes por la bajada de la bandera roja, que interrumpió el normal desarrollo de la misma, con el fin de asistir al británico Scott Ogden, que perdió la estabilidad rondando la vuelta 15 de 24.

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Esa interrupción obligó a que se diera una nueva salida, con una parrilla formada en base a la vuelta 14 y para una carrera programada a sólo 5 vueltas. En ese breve lapso, Quiles inició undécimo y, en tres vueltas, alcanzó el primer lugar tras la caída de su compatriota David Almansa, consiguiendo así su primer triunfo en esta temporada tras el segundo puesto en el Gran Premio de Tailandia en el debut.

En esta “segunda carrera”, Morelli consiguió escalar desde el séptimo puesto y alcanzar el segundo lugar, quedando a 0,143 milésimas de Quiles, su compañero de equipo con el cual se quedaron los dos primeros puestos. Quien completó el podio fue el indonesio Veda Petrama del Honda Team Asia.

Por su parte, el argentino Perrone culminó séptimo y no pudo repetir la buena labor que tuvo en el Gran Premio de Tailandia, donde quedó tercero por detrás de Almansa y Quiles. (NA).