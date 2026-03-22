Otro gol de Nico Paz en la goleada de Como ante Pisa 5 a 0

El argentino Nicolás Paz está viviendo una temporada de ensueño en la elite del fútbol italiano. El hijo del bahiense Pablo Paz marcó en la goleada como local ante Pisa 5 a 0 y llegó a 10 conquistas en el torneo, tras comenzar la 30ª fecha.

Nico --recientemente convocado por Lionel Scaloni para los amistosos con la Selección-- facturó a los 75 minutos el cuarto tanto de su elenco.

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Paz suma 10 goles --está por detrás de Lautaro Martínez --14 tantos-- y de su compañero Anastasios Douvikas, con 11.

Hubo otro grito argentino. Máximo Perrone --quien también fue convocado a la Selección-- cerró la goleada para el sorprendente elenco de Cesc Fabregas.

El senegalés Assane Diao, el griego Douvikas y el croata Baturina marcaron los otros goles para Como, que entró a zona de Champions y marcha 4º con 57 puntos.

Más tarde, el puntero Inter visitará a Fiorentina.

Principales posiciones: 1) Inter, 68 puntos; 2) Millan, 63; 3) Nápoli, 61; 4) Como, 57; 5) Juventus, 54; 6) Roma, 51; 7) Atalanta, 50; 8) Lazio, 43; 9) Bologna, 42 y 10) Sassuolo y Udinese, 39.