Otro gol de Nico Paz en la goleada de Como ante Pisa 5 a 0
El hijo del bahiense Pablo Paz anotó el cuarto tanto de su elenco y llegó a 10 en la temporada. Máximo Perrone también se anotó en la red.
El argentino Nicolás Paz está viviendo una temporada de ensueño en la elite del fútbol italiano. El hijo del bahiense Pablo Paz marcó en la goleada como local ante Pisa 5 a 0 y llegó a 10 conquistas en el torneo, tras comenzar la 30ª fecha.
Nico --recientemente convocado por Lionel Scaloni para los amistosos con la Selección-- facturó a los 75 minutos el cuarto tanto de su elenco.
Paz suma 10 goles --está por detrás de Lautaro Martínez --14 tantos-- y de su compañero Anastasios Douvikas, con 11.
Hubo otro grito argentino. Máximo Perrone --quien también fue convocado a la Selección-- cerró la goleada para el sorprendente elenco de Cesc Fabregas.
El senegalés Assane Diao, el griego Douvikas y el croata Baturina marcaron los otros goles para Como, que entró a zona de Champions y marcha 4º con 57 puntos.
Más tarde, el puntero Inter visitará a Fiorentina.
Principales posiciones: 1) Inter, 68 puntos; 2) Millan, 63; 3) Nápoli, 61; 4) Como, 57; 5) Juventus, 54; 6) Roma, 51; 7) Atalanta, 50; 8) Lazio, 43; 9) Bologna, 42 y 10) Sassuolo y Udinese, 39.