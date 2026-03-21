La historia de la lámpara colgante que luego de la inundación, volvió a brillar

La artista Alicia Antich creó "Para abolir las tinieblas" como parte de la convocatoria de la Bienal 2020-2021 de 2Museos, donde obtuvo el primer premio.

"La propuesta consistía en problematizar un sitio de la ciudad, y elegí el arroyo que históricamente marcó el límite natural entre los pueblos indígenas de la zona y el fuerte argentino. Allí instalamos una luminaria monumental de arte público", recordó.

La obra mide 2 metros de alto por 1,20 de diámetro, con estructura de hierro, cuerpo tramado en soga vinílica y cilindros de vidrio reciclados. Incluye pantalla y lámpara, y se conecta al alumbrado público. Su sentido es delimitar un territorio mediante un haz de luz, señalando un sitio en el espacio urbano.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Alicia Antich

"El destino de la pieza tuvo un giro inesperado: durante la inundación del año pasado, el arroyo arrastró la luminaria, a pesar de estar asegurada con cable de acero."

En ese entonces, el caudal de agua del arroyo Napostá alcanzó niveles inéditos y terminó desbordando y provocando todo tipo de daños en su camino.

Casi todos los puentes peatonales del sector, que unían Urquiza con Fuerte Argentino, fueron barridos por el agua, a excepción del más próximo a la rotonda de calle Casanova, frente a calle Salta.

La lámpara se desplazó tres kilómetros, hasta el Parque Boronat. Allí, dos jóvenes la encontraron en una boca de tormenta; uno de ellos, Gastón, la limpió y la devolvió al arroyo, reinstalándola en su lugar original. El episodio incluso fue comentado en redes sociales, donde se lo vio cargando la lámpara al hombro.

Finalmente, Antich recuperó la obra, la restauró y volvió a colgarla en el sitio elegido. Ahora espera que se le otorgue conexión eléctrica para que la lámpara vuelva a encenderse junto al alumbrado público, cumpliendo su propósito: abolir las tinieblas y marcar con luz un territorio cargado de historia.

Antich, según detalla una nota del Instituto Cultural de la Municipalidad bahiense, es una artista visual e investigadora que vive y trabaja en Bahía Blanca y en Ciudad de Buenos Aires. Egresó de la Escuela Dante Alighieri en 1982 y de la Escuela Superior de Artes Visuales “Lino E. Spilimbergo” en 1985. Se desempeñó como docente de arte en la Universidad Nacional del Sur y es Magister en Educación en la Universidad Nacional del Centro y Universidad de Campinas (Brasil).

Realizó exposiciones, recibió premios y su obra circuló en importantes museos e instituciones, como ArteBA, ArtMiami, Museo Sívori, Salas Nacionales de Cultura Palais de Glace, Centro Cultural de España, Centro Cultural Recoleta, Centro Cultural Borges, Casa Nacional del Bicentenario, entre otros.