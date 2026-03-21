Durísimo accidente en la carrera Milán-San Remo de ciclismo femenino

El final de la Milán-San Remo femenina quedó marcado por un impactante accidente que generó alarma en el pelotón. A falta de 18 kilómetros para la meta, una caída múltiple alteró el desarrollo de la carrera y dejó a Débora Silvestri fuera de competencia.

La italiana sufrió un fuerte golpe tras chocar con otras corredoras, salió despedida varios metros, cayó sobre una vía inferior a desnivel y permaneció tendida sobre el asfalto, sin reacción inmediata, lo que encendió la preocupación de todos los presentes.

El incidente se produjo en el descenso de la Cipressa, uno de los tramos más exigentes del recorrido. En esa zona también estuvo involucrada Kasia Niewiadoma, campeona del Tour de Francia 2024. La asistencia médica actuó con rapidez para atender a la ciclista en el lugar del accidente. Luego de los primeros auxilios, fue trasladada de urgencia a un hospital cercano para realizarle estudios y evaluar la gravedad de las lesiones.

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Horas después, su equipo llevó tranquilidad con un parte oficial sobre su estado: "Débora sufrió una caída durante el descenso de la Cipressa. Está consciente y de camino al hospital para recibir atención médica. Facilitaremos más información sobre su estado en las próximas horas". Afortunadamente, se encuentra estable y permanecerá hospitalizada las próximas horas bajo supervisión médica y comprobarán todas las lesiones que sufrió. (Fuente: TyC Sports).