Israel intensificará los bombardeos sobre Irán pese a las señales de desescalada de Trump

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró este sábado que la ofensiva militar contra el régimen iraní sufrirá un incremento drástico en su intensidad durante los próximos días, marcando una abierta contradicción con las recientes intenciones de repliegue manifestadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

Durante una evaluación de la situación operativa, el funcionario de la administración de Benjamin Netanyahu ratificó la continuidad de la campaña bélica y la profundización de las incursiones aéreas sobre objetivos estratégicos.

"Esta semana, la intensidad de los ataques que las Fuerzas de Defensa de Israel y las fuerzas estadounidenses llevarán a cabo contra el régimen terrorista iraní y la infraestructura de la que depende aumentará significativamente, y la campaña liderada por el presidente Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu continuará", sentenció Katz.

El anuncio de Tel Aviv llega apenas un día después de que Trump utilizara sus redes sociales para deslizar la posibilidad de un cese progresivo de las hostilidades, argumentando que Washington se encuentra "muy cerca" de cumplimentar sus metas en la región.

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El mandatario norteamericano señaló que consideraría "reducir drásticamente nuestros grandes esfuerzos militares en Medio Oriente"; sin embargo, el despliegue logístico en el terreno parece indicar lo contrario, con miles de infantes de marina y marineros estadounidenses movilizándose hacia la zona de conflicto.

Por su parte, la cúpula militar israelí mantiene una postura de intransigencia operativa, alegando que todavía restan "miles" de puntos críticos por neutralizar dentro del territorio iraní en un plan que contempla, al menos, varias semanas más de enfrentamientos a gran escala.

Al respecto, Katz fue tajante al cerrar su intervención matutina: "No pararemos hasta que se alcancen todos los objetivos bélicos". (NA)