La cantante Florencia Rupayán representará a Río Negro en el festival “La Patagonia le canta a Malvinas”

Florencia Rupayán, nacida en Carmen de Patagones, fue invitada oficialmente al evento para homenajear a los veteranos, a realizarse en Río Grande (Tierra del Fuego), entre el miércoles 1 y el viernes 3 de abril.

El festival busca unir a los artistas en un “canto común por la soberanía, la memoria y el arraigo”. El evento se desarrollará en la reconocida “Capital Nacional de la Vigilia por la Gloriosa Gesta de Malvinas”.

Rupayán fue convocada por la subsecretaría de Cultura del municipio de Río Grande y el músico Facundo Armas para ser parte del encuentro de cantautores patagónicos.

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La reconocida cantante dio la noticia, envuelta en la emoción de sus vecinos, en su presentación del domingo 8 de marzo, en el escenario mayor de la edición 2026, de la Fiesta de la Soberanía Patagónica, desarrollada en Carmen de Patagones.

El cronograma oficial comenzará el 1 de abril con la tradicional vigilia en la plaza de Río Grande, mientras que la gala artística principal tendrá lugar la noche del jueves 2 de abril en la Casa de la Cultura.

Allí, compartirá escenario con reconocidos referentes como Marite Berbel, con el propósito de cantarle “no solamente a la tierra, a nuestros paisajes, sino también a los veteranos”. (agencia Patagones / Javier Cambarieri)