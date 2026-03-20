San Lorenzo se recuperó y goleó a un equipo conocido de los bahienses en la Copa Argentina

San Lorenzo recuperó la sonrisa. Debutó en la Copa Argentina con una goleada por 5 a 0 ante Deportivo Rincón, en el estadio Centenario de Quilmes.

Tras la salida de Damián Ayude y a la espera de la confirmación del reemplazante, el Ciclón fue dirigido de forma interina por Alan Gastón Capobianco.

Álvaro Carranza fue el árbitro principal del partido.

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El uruguayo Guzmán Corujo abrió la cuenta de cabeza, luego de un tiro libre que ejecutó Luciano Vietto.

El propio exdelantero de Racing aumentó las diferencias a los 39 minutos de la primera mitad en el estadio Centenario. Gulli amplió la ventaja azulgrana con un centro arco que se desvió en un defensor de Deportivo Rincón.

A los 42 minutos, Facundo Gulli buscó el arco pero su remate desviado se encontró con la pierna de Rodrigo Herrera, que en contra anotó el 3-0 de San Lorenzo ante Deportivo Rincón.

Alexís Cuello anotó el 4-0 de San Lorenzo tras un centro rasante que el delantero impactó ingresando por el medio.

A falta de 5 minutos para el final del partido, Cuello fue generoso y le sirvió el gol a Reali, que con una gran definición anotó el 5-0.

Ahora, Deportivo Riestra espera por el "Santo" en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.