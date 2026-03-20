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Economía y finanzas.

Las ventas minoristas en supermercados volvieron a caer un 1,5% en enero

El índice de la serie desestacionalizada mostró una merma también en su variación interanual con una depresión de 1,2% puntos porcentuales.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó este viernes que en términos de volumen de consumo las ventas minoristas de los supermercados cayeron en enero tanto en su variación interanual (-1,2%), como en su serie desestacionalizada respecto al mes previo (-1,5%).

Por su parte, las ventas a precios corrientes sumaron un total de $2.339.233,3 millones, lo que representa un incremento del 25,1% en términos interanuales.

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En lo que respecta a los canales de venta, la presencialidad se mantuvo como el más predominante con el 97,3% de las operaciones ($2.276.136 millones), mientras que el el sector online representó solo el 2,7% restante ($63.097 millones).

En cuanto a los medios de pago, las tarjeta de crédito lideraron las preferencias con el 43,1% del total, seguida por el débito con el 25,0%, el efectivo con el 17,1% y otros medios (como billeteras virtuales y códigos QR) con el 14,8%.

El gasto del ticket promedio tuvo una suba del 30,1% respecto al enero del 2025 y se ubicó en los 34.840. Entre los grupos de artículos que experimentaron mayores aumentos nominales se encuentran Carnes (49,4%), Verdulería y frutería (38,3%), Alimentos preparados y rotisería (32,5%) y Panadería (27,2%).

Finalmente, en el ámbito laboral, el sector supermercadista informó un total de 99.014 trabajdores ocupadas, lo que representa una reducción del 1,5% en la plantilla de personal en comparación con enero de 2025. (C5N)

 

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