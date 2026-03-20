Malas noticias en Boedo: San Lorenzo volvió a ser inhibido por la FIFA

San Lorenzo recibió cinco inhibiciones más por parte de la FIFA, aunque todavía resta definir quiénes serían los implicados en las deudas que mantendría el club con ellos.

La FIFA registró en su página web “FIFA Registration Ban” cinco casos desde el 18 de marzo de este año, lo que tuvo como resultado cinco inhibiciones más para el club de Boedo, que ya viene de superar 14.

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El mercado de pases cerró pero el club ya había gestionado ante AFA la documentación que certifica las lesiones del defensor Gastón Hernández y el atacante Ezequiel Cerutti, con la intención de habilitar incorporaciones en sus lugares.

Sin embargo, debido a estas nuevas inhibiciones, esa posibilidad quedó frenada hasta que no logre normalizar su situación.

A pesar de que la sanción vuelve a afectar a la institución, anteriormente el escenario era más complejo, ya que acumulaba una mayor cantidad de inhibiciones. (Fuente: NA).