La AFA confirmó que la Selección jugará un amistoso con Mauritania el 27 de marzo en La Bombonera

La Selección argentina sumó un nuevo compromiso a su agenda en la última fecha FIFA antes del Mundial 2026. La AFA confirmó este viernes que los campeones del mundo jugarán un amistoso con Mauritania el próximo 27 de marzo en la Bombonera.

Este compromiso reemplaza a la Finalissima que estaba prevista ese mismo día con España en Lusail, Qatar, que finalmente fue cancelada por el conflicto en Medio Oriente.

Cuatro días después, la Selección tiene programado otro ensayo con Guatemala también en la Bombonera, aunque ese partido quedó en suspenso por un conflicto de reglamentación con la FIFA.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el comunicado que informó el nuevo amistoso, la AFA no dio precisiones sobre el compromiso pautado con el equipo centroamericano. (TN)