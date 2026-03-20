Roberto Pettinato, duro con Franco Colapinto: "Me lo vendieron como un Messi"

Roberto Pettinato, músico, humorista, periodista y conductor de radio y televisión, criticó en las últimas horas a Franco Colapinto, piloto argentino de la escudería Alpine en la Fórmula 1.

Lo hizo a su estilo, con un tono entre ácido e irónico, pero en definitiva ninguneó al bonaerense de 22 años, que este fin de semana se instaló con su equipo en Japón para iniciar la semana de reanudación de pruebas y clasificación para el Gran Premio de Japón, el domingo 29 a las 2 (hora de nuestro país).

"Hay cosas como que me sacan... La verdad que no tiene la culpa él pero yo iba haciendo con el diario así (hace señal de pasar páginas) y decía `Colapinto, Colapinto, Colapinto...' y en un momento me agarró una irritación... Porque yo me quedé con que nunca ganó medio que nada, siempre con berrinches... Y a la vez me lo vendieron como un Messi y me agarró como un shock", dijo Pettinato, abordado por periodistas del mundo del espectáculo.

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Justamente, los cronistas le repreguntaron para saber qué aspecto o situación puntualmente lo incomoda. A lo cual el ex saxofonista de la banda Sumo contó que lógicamente fue blanco de críticas en redes sociales.

"La gente me dijo pelotudo, idiota, Sumo hijo de puta, porque viste que la gente enseguida se mete con todo, que hice todo mal... Yo decía: ¿Pero ustedes son más inteligentes que yo porque les encanta Colapinto?", se preguntó.

Finalmente, relativizó las aptitudes de Colapinto en la Fórmula 1 y expuso -indirectamente- que es un producto del marketing.

"No sé quién es... Nadie puede puede triunfar en la vida si primero hace una propaganda y después triunfa... Y de golpe prendí la tele y estaba haciendo una publicidad de un analgésico o algo por el estilo. ¿No? Y yo decía: ¿Y el premio dónde está? ¡No puede levantar primero un analgésico antes que una copa! Tengo que levantar primero una copa...", sostuvo.