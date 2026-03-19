Se definieron los grupos de la Libertadores 2026: conocé los rivales de Boca, Estudiantes y Central

Se sortearon los grupos de la Copa Libertadores 2026 y Boca encabezará el grupo D, tildado como el "de la muerte, ya que deberá cruzarse con rivales acostumbrados a disputar este certamen, como Cruzeiro, Barcelona de Ecuador y Universidad Católica.

El Xeneize volverá a medirse contra el elenco brasileño, con quien coincidió en la Sudamericana de 2024, el último torneo internacional que disputó, ya que en 2025 no logró llegar a la fase de grupos del torneo más importante del continente.

Por su parte, el Pincha tampoco la tendrá tan fácil porque no solo que coincidirá con Flamengo, el último campeón, sino que también irá a la altura de Cusco y se medirá frente a Independiente Medellín.

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En el C debutará Independiente Rivadavia, que se enfrentará con Fluminense, Bolívar y Deportivo La Guaira, mientras que a Platense le tocó el E de Peñarol, Corinthians y Santa Fe.

Lanús, reciente ganador de la Recopa Sudamericana, compartirá con Liga de Quito, Always Ready y Mirassol, el elenco brasileño debutante.

Por último, Rosario Central está en el H con Independiente del Valle, Libertad y Universidad Central de Venezuela.