Caputo ratificó el programa económico: “Ahora deberíamos ver un proceso de desinflación”

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló ante empresarios en el 21° Simposio del IAEF y dio diversas definiciones en materia económica. Confió en que se profundizará la desaceleración de precios y ratificó que la Argentina no saldrá al mercado internacional de deuda.

“La inflación va a converger a los guarismos que todos queremos. Lo que seguro va a pasar es que el proceso de desinflación va a continuar. Veníamos muy bien hasta junio del año pasado. Uno puede controlar la oferta, pero no la demanda. La demanda de dinero viene dada por la confianza y el año pasado fue un ataque especulativo que minó la confianza de los argentinos. Se produjo un desbalance de la caida de la demanda de dinero que lleva tiempo que vuelva a recomponer”, expresó.

En la misma línea, remarcó que el Gobierno seguirá con un programa de “equilibrio fiscal, una política monetaria prudente y generar inversión y condiciones para que la gente vuelva a recomponer la confianza y vuelva a demandar pesos”.

Por otra parte, insistió en que la Argentina no emitirá deuda en los mercados internacionales.

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“No tenemos pensado ir al mercado. Lo descartamos. Este es un Gobierno que no toma deuda, sino que hemos cancelado vencimientos“, dijo.

“No es un capricho con Wall Street, es un tema de costo. Si uno puede refinanciar una deuda a una tasa más baja, lo hace. Nosotros vamos a seguir primando la opción más barata. Hoy tenemos financiamiento identificado para cubrir los próximos tres vencimientos de capital, es decir, el de julio, de enero y de julio del 2027. Son aproximadamente US$9.000 millones”, explicó Caputo.

Además, se refirió al vínculo con el Fondo Monetario Internacional en medio de la discusión por la segunda revisión del acuerdo. “La relación con el FMI es espectacular. Hemos ganado un nivel de confianza de ellos hacia nosotros. Se generó una relación de mucha confianza. Hoy es un placer trabajar con el Fondo y siempre es dentro de un marco de respeto. Ellos ponderan nuestra opinión”, dijo. (con información de TN)