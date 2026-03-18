Le robó el celular a un menor con un cuchillo y fue detenido

El Comando de Patrullas de la ciudad aprehendió en la madrugada de este miércoles a un hombre que sustrajo un smartphone a un chico de 15 años en el barrio Rosendo López.

Tras un operativo con apoyo de las cámaras del CeUM, el sospechoso fue localizado en la zona de Láinez e Indiada, donde personal policial logró la detención de Carlos Daniel Salazar Chacón, de 30 años de edad, luego de un enfrentamiento con los efectivos.

Durante el procedimiento se recuperó el teléfono sustraído, aunque no se logró recuperar el arma utilizada.

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El delincuente poseía un pedido de detención vigente en el marco de una causa por robo agravado en poblado y en banda, a requerimiento del Juzgado de Garantías N°2 de Bahía Blanca.

Las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría Cuarta, con intervención de la UFIJ N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca bajo los cargos de robo agravado por el uso de arma blanca y resistencia a la autoridad.