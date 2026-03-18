Mega presentó al RIGI un proyecto por USD 360 millones para ampliar su capacidad de producción vinculada a Vaca Muerta

Compañía Mega S.A. presentó ante el Ministerio de Economía un proyecto de inversión por USD 360 millones en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para ampliar su capacidad de separación, transporte y fraccionamiento de líquidos asociados al petróleo y al gas natural de Vaca Muerta.

La iniciativa integra una nueva fase del plan de ampliación y expansión 2023-2028, que alcanzará una inversión total estimada de USD 650 millones. Según informó la compañía, el objetivo es fortalecer una infraestructura clave para acompañar el crecimiento de la producción hidrocarburífera en la Cuenca Neuquina.

En concreto, el proyecto permitirá incrementar en aproximadamente 27% la producción total de la empresa. Además, sumará nuevos volúmenes de líquidos del gas natural (NGLs), con una producción adicional estimada en más de 500.000 toneladas anuales de etano, propano, butano y gasolina natural.

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Obras en cuatro provincias

El plan prevé un esquema de ejecución de tres años, entre 2026 y 2028, con obras en cuatro provincias. Entre los principales trabajos, se incluye la construcción de dos nuevas plantas de rebombeo en General Roca, en Río Negro, y La Adela, en La Pampa.

También contempla nueva infraestructura para el acondicionamiento de gas natural y gas asociado al petróleo crudo en la Planta Separadora Loma La Lata, en Neuquén, además de adecuaciones complementarias en la Planta Fraccionadora de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con la empresa, estas obras apuntan a acompañar el crecimiento de la producción de hidrocarburos en la Cuenca Neuquina, mejorar el acondicionamiento del gas natural para su inyección a los sistemas de transporte y ampliar la capacidad de evacuación y monetización de los NGLs.

Más exportación y abastecimiento interno

Del volumen incremental que generará el proyecto, alrededor del 80% estará destinado a los mercados de exportación, principalmente en forma de GLP —propano y butano— y gasolina natural. El 20% restante se orientará al mercado interno, sobre todo en forma de etano para la industria petroquímica local.

Una vez finalizado el ciclo de construcción, la compañía estará en condiciones de elevar su capacidad total de producción de NGLs a más de 2,5 millones de toneladas por año, consolidando su participación en la oferta energética y exportadora del país.

Mega destacó además que es el único operador en la Argentina de un poliducto dedicado al transporte de líquidos de gas natural, que une la Cuenca Neuquina con el polo petroquímico y el puerto de aguas profundas de Bahía Blanca.

Empleo e inversión de largo plazo

Durante la etapa de construcción, el proyecto tendrá un impacto en la generación de empleo, con picos de hasta 600 puestos de trabajo directos e indirectos, vinculados a servicios, ingeniería, logística, construcción y provisión de equipos.

“El nuevo plan de inversiones que presentamos para su calificación en el RIGI reafirma la solidez de nuestra estrategia y el respaldo permanente de nuestros tres accionistas”, afirmó Tomás Córdoba, CEO de Compañía Mega S.A.

La compañía sostuvo que esta presentación se inscribe en una estrategia de largo plazo orientada a ampliar infraestructura, agregar valor al gas natural y a los líquidos asociados, y acompañar el desarrollo sostenido del sistema energético nacional.