"Histórico": el Gobierno destacó el fallo de la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos por YPF

El Gobierno consideró “histórico y sin precedentes” el fallo de la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos que suspendió el proceso de discovery en el juicio por YPF.

El presidente Javier Milei destacó el trabajo realizado el último año por la Secretaría Legal y Técnica, la Procuración del Tesoro de la Nación, la Secretaría de Justicia y la Cancillería, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, para lograr este resultado.

“La Cámara Estadounidense concedió la suspensión inmediata del proceso de Discovery por sentencia y de todos los procedimientos pendientes ante la Corte de Distrito, hasta tanto sea resuelta la apelación de fondos relativa al juicio YPF", señala el texto publicado por el Gobierno.

En ese sentido, se explicó que "de esta manera, el tribunal de Nueva York hizo lugar al pedido presentado por el Gobierno argentino el 6 de marzo de 2026 y suspendió además la audiencia de apelación relativa al Discovery sobre dispositivos y cuentas personales de funcionarios".

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Y afirmó que esa decisión "representa un hito histórico en la defensa de la República Argentina en un litigio que, durante más de 12 años, ha significado una enorme costo económico jurídico y reputacional para el país”.

Asimismo, según el Poder Ejecutivo esta resolución “refleja el reconocimiento” por parte de la justicia de Estados Unidos, sobre “los sólidos fundamentos” que sustentan la posición Argentina a través de la gestión de La Libertad Avanza (LLA).

Por otra parte, Milei le agradeció el trabajo “mancomunado” de la secretaria Legal y Técnica María y Ibarzabal; del procurador del tesoro Sebastián Amerio; del subprocurador Juan Stampalija y del canciller Pablo Quirno.

Al mismo tiempo que subrayó el compromiso del país para “retomar con firmeza” el ejercicio de su derecho a la defensa, “desplegando todas las herramientas jurídicas disponibles para proteger sus derechos soberanos y los intereses de los ciudadanos”. (NA)