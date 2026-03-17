El Gobierno mantuvo el superávit fiscal en febrero mediante recortes en 13 áreas del gasto público

El Gobierno nacional registró en febrero un superávit financiero de 144.421 millones de pesos profundizando el recorte del gasto ante la caída de la recaudación.

Esta cifra se alcanzó tras un excedente primario de $1.410.640 millones y el pago de intereses de deuda por $1.266.218 millones.

La administración avanzó en la reducción de los desembolsos debido a una caída real del 9% en los ingresos tributarios, causada por la baja en la producción y el consumo.

El recorte del gasto público afectó a 13 de los 16 rubros principales del presupuesto, según un informe del economista Nadin Argañaraz.

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Las disminuciones más significativas se presentaron en los subsidios destinados a “otras funciones” con una baja del 100%, los programas sociales con un 62,2% y las transferencias corrientes a las provincias con un 47,7%.

El gasto en salarios estatales, que equivale al 14% del gasto primario, también se redujo un 7,9% real interanual. Según el informe, la caída real de los ingresos totales fue del 8,8%.

El análisis detalla que el saldo financiero tuvo una baja real del 65% en comparación con febrero del año anterior.

Argañaraz advirtió que “al excluir las privatizaciones, el superávit financiero desciende a $211.000 millones, un descenso real del 83%” al analizar el acumulado del primer bimestre.

Ratificación

El presidente Javier Milei ratificó la vigencia de su programa económico durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

“Ya llevamos más de dos años de gestión, el superávit fiscal sigue en pie y así va a ser hasta que yo esté en el sillón de Rivadavia”, enfatizó el mandatario. La solvencia fiscal se mantiene como el eje central de la relación del Gobierno con los mercados y el Fondo Monetario Internacional.

Dentro del esquema de gastos, solo tres renglones mostraron incrementos: los subsidios a la energía subieron un 68%, la Asignación Universal por Hijo un 11,3% y las jubilaciones y pensiones un 1,8%.

El superávit primario acumulado en los dos primeros meses del año equivale al 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB). (con información de NA)