Proponen crear un programa municipal para mejorar la infraestructura de los clubes bahienses

Un proyecto presentado en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca propone la creación de un programa municipal que colabore con las instituciones deportivas locales en cuestiones vinculadas con la infraestructura y la seguridad.

La iniciativa Clubes Seguros plantea la creación de un ente comunal orientado al diagnóstico, evaluación y adecuación progresiva de la infraestructura de los clubes, con un enfoque preventivo y de acompañamiento. Además, se aclara que la idea es evitar la imposición de sanciones o cargas de difícil cumplimiento.

Para ello, se contemplan herramientas para facilitar el financiamiento de obras y se promueve la difusión para que todas las instituciones de la ciudad puedan acceder a este proceso de regularización.

Asimismo, se pone en valor el rol social, deportivo y comunitario de los clubes de barrio, y se propone fortalecerlos a partir de políticas públicas que prioricen la prevención, la seguridad y el acompañamiento institucional.

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También se establece la implementación de un registro de adhesión voluntaria, a partir del cual las instituciones podrán iniciar un proceso de evaluación técnica de sus instalaciones, que incluirá el estado de techos, estructuras, instalaciones eléctricas, condiciones de evacuación y seguridad general.

De igual modo, se prevén plazos razonables para la presentación de diagnósticos edilicios y la ejecución de obras de mejora, junto con la posibilidad de asistencia técnica municipal y la articulación con colegios profesionales para facilitar el proceso.

La propuesta surge a partir de lo ocurrido en la tragedia del 16 de diciembre de 2023 en el club Bahiense del Norte, cuando el colapso de una estructura durante un temporal provocó la muerte de 13 personas y expuso la necesidad de revisar las condiciones de seguridad de muchas instituciones.

El proyecto fue presentado por el concejal Emiliano Álvarez Porte (PRO), con la coautoría de Luciano Cagiao (LLA).

"Lo ocurrido en el club Bahiense del Norte nos obliga a actuar. Este proyecto busca acompañar a los clubes en un proceso de mejora progresiva para garantizar condiciones de seguridad y evitar que una tragedia así vuelva a repetirse", señaló Álvarez Porte.