Bahía Blanca | Martes, 17 de marzo

21.9°

Bahía Blanca | Martes, 17 de marzo

21.9°

Bahía Blanca | Martes, 17 de marzo

21.9°
El país.

Capital Humano informó que el Programa Volver al Trabajo finalizará el mes próximo

El 9 de abril será el último día donde los beneficiarios “recibirán el pago de la última asignación”, según comunicó la cartera de Sandra Pettovello.

Foto: NA

El Ministerio de Capital Humano informó que el programa Volver al Trabajo finalizará el mes próximo y comunicó que el 9 de abril será el último día donde los beneficiarios “recibirán el pago de la última asignación”.

Asimismo, la cartera de Sandra Pettovello señaló que las personas inscriptas en el programa fueron notificadas por correo electrónico y por la aplicación Mi Argentina: “Quienes manifiesten el interés de capacitarse, podrán acceder a vouchers para capacitación laboral”, agregaron.

Noticia en desarrollo

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
El mundo.
La región.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE