El Ministerio de Capital Humano informó que el programa Volver al Trabajo finalizará el mes próximo y comunicó que el 9 de abril será el último día donde los beneficiarios “recibirán el pago de la última asignación”.

Asimismo, la cartera de Sandra Pettovello señaló que las personas inscriptas en el programa fueron notificadas por correo electrónico y por la aplicación Mi Argentina: “Quienes manifiesten el interés de capacitarse, podrán acceder a vouchers para capacitación laboral”, agregaron.

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