Adorni reúne a la mesa política para ordenar el envío de reformas al Congreso

Tras una semana de marcada exposición, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabeza una nueva reunión de mesa política que tiene lugar en medio de las nuevas pruebas aportadas a la Causa $Libra y a días de la polémica por el vuelo a Punta del Este que realizó con su familia.

Se espera que esta mañana, a las 11, se reúnan en las oficinas de la planta baja de Casa Rosada los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); el tiular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

También podría ser de la partida la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien estila participar y la primera en ordenar a la tropa libertaria detrás de la figura del ministro coordinador luego de que se conociera que su esposa, Bettina Angeletti, formó parte de la delegación presidencial que viajó en el ARG 01 a Estados Unidos junto al presidente Javier Milei.

Lo cierto es que en lo formal, el encuentro le permitirá al oficialismo establecer las claves de la agenda legislativa para diagramar las negociaciones que llevarán adelante los actores designados por el mandatario. Hasta entonces, solo se conoce que insistirán en obtener la media sanción restante de la modificación de la Ley de Glaciares y enviarán la Ley de Financiamiento Universitaria.

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Asimismo, varios actores violetas coinciden en la necesidad de tratar cuanto antes la reforma política que trastocará el sistema de votación actual rumbo a las elecciones presidenciales de 2027, en las que La Libertad Avanza ya trabaja para obtener la reelección de Milei.

El intercambio oficia además de instancia de contención de crisis luego de que el Poder Ejecutivo atravesara una de las semanas más complejas en el plano mediático y judicial. En los últimos días, luego de la polémica en torno a la figura de Manuel Adorni, se conocieron nuevos cambios en la causa $Libra tras los peritajes al teléfono de Mauricio Novelli que arrojó eventuales conversaciones con los miembros del Gobierno aquella noche del 14 de febrero de 2025.

Será además la primera reunión post cambios en el Gabinete, luego de que Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio, alfil judicial que responde al asesor presidencial, Santiago Caputo, dejaran el Ministerio de Justicia y fueran reemplazados por Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, ambos aprobados por la menor de los Milei.

Los cambios instrumentados por la funcionaria parecen tener continuidad en los próximos días, como contó esta agencia. Es que Karina Milei supervisa con estricta atención cada área de la administración para suplantar equipos y poder ampliar su influencia. (N/A)