Con una sorpresa, arrancó el torneo que clasificará a los rivales de la URS en el Regional Pampeano

Line ganado por Comercial en el importante éxito del debut ante Mar del Plata Club. Foto: prensa Comercial.

Se puso en marcha en Mar del Plata el torneo que definirá a los clasificados para el próximo Regional Pampeano de rugby, que cuenta con la participación de clubes de la Unión de Rugby del Sur (URS).

Habrá cuatro plazas directas en juego para los clubes que accedan a semifinales y un repechaje entre equipos de la A y del B para determinar las dos restantes, sobre 8 lugares que tendrá la máxima categoría del Regional A 2026.

Justamente la URS contará este año con las otras dos plazas, que en teoría serán para los finalistas del Oficial Oro que disputó la segunda fecha el último sábado. Sin embargo la unión bahiense ya estableció que de ganar Sociedad Sportiva el repechaje del próximo 28 del corriente ante Neuquén RC (conducente al Torneo del Interior B), accederá automáticamente a uno de esos cupos en el TRP A. Al margen de que continúe desarrollándose el Oficial.

En cuanto al Clasificatorio de Mar del Plata -previsto a cinco fechas, con semifinal y final- el sábado hubo una sorpresa porque Comercial derrotó a Mar del Plata Club (último campeón del TRP A) por 23 a 21 como visitante. Además, Sporting superó a San Ignacio 39 a 18 y Universitario a Los Cardos por 19-13.

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Tanto Mar del Plata Club como Sporting tuvieron que jugar en canchas alternativas a raíz de sanciones de la temporada pasada.

El próximo sábado 21 jugarán por la fecha 2: Comercial-Los Cardos, San Ignacio-Universitario y Mar del Plata Club-Sporting.