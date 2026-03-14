Oficial Oro: sorpresa en el Gatica, un ganador repetido y debut en La Pampa

Ricardo Sbrana [email protected] Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Pasó la segunda fecha del campeonato Oficial Oro de rugby de mayores y Sociedad Sportiva quedó como único líder tras sumar su segunda victoria consecutiva.

Las Palomas vencieron a Universitario por 59 a 16 de visitante y con punto bonus, en cotejo arbitrado por Juan Ignacio Rosello (Sur).

En el otro encuentro de la fecha se produjo el debut de El Nacional, que perdió en su visita a Santa Rosa RC por 29 a 22, logrando un punto bonus defensivo. Dirigió Esteban Szelagowski (Sur).

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Fecha libre tuvo Argentino.

La fecha 2 abría a priori un interrogante acerca de cuál sería el impacto para dos equipos goleados en la fecha inaugural. Por un lado, Universitario hacía hoy su debut en el complejo Gatica luego de caer ante el Chancho por 71-3, mientras que el XV de la Margarita también jugó el primero en su casa tras una derrota histórica ante Las Palomas por 125-0.

Patricio Cantalejos (con la pelota).

En el caso de Las Pirañas el cambio fue notable, al punto que esta tarde estuvieron en partido prácticamente 60 minutos. Pero una vez que Sportiva redujo la tasa de penales cometidos y tuvo control de pelota, impuso su ritmo a lo ancho del campo y quebró al rival con 4 tries en los últimos 20 minutos del clásico.

"Uni" tuvo la ventaja parcial de 3-0 en base a buen control y continiudad, con el empuje de Marcos Torresi para llevar el juego adelante, la distribución de pelota de Tomás Fara y la patada táctica de Sebastián Barrera.

Las Palomas llegaron a su primer try luego de un 50-22 del apertura Mateo Köhler, line ganado y pelota que viajó hacia el centro de la cancha, donde en una entrada de los backs, Pedro Zorzano asistió a Patricio Cantalejos. Diez minutos luego el propio Köhler se perdió la segunda conquista por knock on.

Mateo Köhler.

En el complemento Sociedad Sportiva consiguió un try por afuera a los 2m. vía Felipe Serrat (14-3 con la conversión), pero "Uni" mantuvo la calma y la fidelidad a su propuesta, consiguiendo dos nuevos penales convertidos por Barrera para recortar a 14-9 a los 10m. Pero un minuto después, una jugada le cambió la cara al partido: una ofensiva del Blanco moviendo la pelota de lado a lado, terminó bajo la hache con try del octavo Tomás Inchausti, en la primera de sus cuatro conquistas en la tarde.

Ese 21-9 a los 51m. abrió definitivamente el juego para el visitante. Contó ya con mayor movilidad de pelota a partir del ingreso de Rafael Larrañaga Astibia en la distribución de pelota y supremacía en el scrum, desde donde se gestó el siguiente try con el sello de Patricio Cantalejos para -conversión mediante- el 28-9.

A los 60m. "Uni" volvió a cruzar la línea de 22 metros rival y llegó a su primer try bajo los palos vía Lautaro Carrio para el 35-16. Para el local el marcador no volvió a moverse, mientras que la visita facturó otros 4 tries que reafirmaron la brecha de realidades entre ambos equipos.

Lautaro Carrio.

Los puntos del ganador fueron por tries de Tomás Inchausti (4), Patricio Cantalejos (2), Pedro Serrat, Pedro Zorzano y Facundo Ferrandez. Conversiones de Mateo Köhler (4), Patricio Cantalejos y Tomás Bermúdez. Los locales sumaron el try de Lautaro Carrio y tres penales y una conversión de Sebastián Barrera.

Próxima fecha (tercera): el próximo sábado, El Nacional-Sociedad Sportiva y Argentino-Santa Rosa. Libre, Universitario.

Posiciones: 1º) Sociedad Sportiva, 10; 2º) Argentino, 5; 3º) Santa Rosa RC, 4; 4º) El Nacional, 1 y 5º) Universitario, 0.

Preliminares: Universitario 14-Sociedad Sportiva 81 (Intermedia), Universitario-Sociedad Sportiva (Preintermedia, reprogramado para el próximo jueves 19) y Santa Rosa 69-El Nacional 5 (Intermedia).