Liga Nacional: crisis de resultados en el Ferro de Jano Martínez y Valentín Bettiga

El bahiense Jano Martínez vuela ante el estadounidense Brandon Beavers, la figura del local. Foto: La Liga Contenidos.

Ferro Carril Oeste sufrió anoche una caída en su visita a La Unión de Formosa por 91 a 72, en el único partido que se jugó por la fase regular de la Liga Nacional de básquetbol.

El verde porteño cayó con parciales de 27-25, 41-42 y 69-64, en choque disputado en el estadio Cincuentenario de Formosa, donde la visita estuvo en partido incluso en los primeros minutos del último lapso.

Ferro llegó a estar puntero en buena parte de la temporada pero en lo que va del mes parece sumido en una crisis de resultados ya que ganó uno de los cuatro partidos que jugó hasta anoche. Hoy está 3º, superado por Independiente de Oliva (1º) y por Quimsa (2º), con idéntica campaña de 18 ganados y 10 derrotas aunque con mejor diferencia de puntos. El objetivo lógicamente es no seguir cayendo para asegurar la clasificacion directa a los cuartos de final.

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Ferro arrancó el mes con derrota el pasado 5 de marzo ante Quimsa 115-73 (visitante), se recuperó dos días después ante Olímpico de La Banda (72-69, visitante) y cayó como local el 10 de este mes frente a Racing de Chivilcoy como local (81-80). Mañana jugará su próximo partido frente al equipo que tiene abajo en las posiciones, Oberá TC (Misiones), de visitante. Que además será el primero de los últimos ocho cotejos de fase regular con sólo dos localías.

En el juego de anoche participaron por la visita dos jugadores con pasado en el ámbito ABB. Por un lado, el base bahiense Jano Martínez quien ingresó como titular y en 32m08s totalizó 2 puntos, un rebote, 7 asistencias y 2 recuperos (5 pérdidas). También participó el alero pringlense Valentín Bettiga, quien también integró el quinteto titular y en 29m19s cerró con 6 puntos, 4 rebotes, una asistencia y 3 recuperos.

En una jornada de buen goleo, con cinco jugadores que alcanzaron el doble dígito en anotación, La Unión de Formosa tuvo como máximo goleador y figura al alero estadounidense Brandon Beavers (21 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias). Fue el tercer éxito en fila para los formoseños, que treparon al 6º lugar.

En Ferro el mejor fue el experimentado Alejandro Diez, con 19 puntos y 4 recobres.

Esta noche la Liga Nacional continuará con dos partidos: Instituto-Regatas Corrientes en el atípico horario de las 17 y más tarde Racing de Chivilcoy-Unión de Santa Fe a las 21