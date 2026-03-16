Lo detuvieron por amenazar a su madre, golpear a su hermano y provocar daños

Tras amenazar a su madre de 51 años, golpear a su hermano de 31 y provocar daños en un auto y una casa, un hombre de 29 años fue detenido por efectivos de la Policía Comunal de Punta Alta.

El hecho ocurrió ayer, cerca de las 18, en una casa de Belgrano al 800, del barrio Ciudad Atlántida.

Se trata de Lisandro Sajama, quien quedó acusado de amenazas, daños y lesiones agravadas por el vínculo y de infracción a la ley de violencia familiar, a disposición de la Fiscalía N° 15.

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Según agregaron desde la Comisaría local, Sajama también dañó la puerta trasera de un auto Dodge 1500 propiedad de su hermano.

Luego se estableció que minutos antes había provocado daños en una casa de José Ingenieros al 700 del mismo barrio y amenazado de muerte a sus ocupantes.