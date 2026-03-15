Bahía Blanca y una oportunidad histórica

La inversión de 3.000 millones de dólares anunciada por Transportadora de Gas del Sur para desarrollar infraestructura que conecte Vaca Muerta con el puerto de Bahía Blanca representa mucho más que una cifra récord en el sector energético argentino. Es, ante todo, una confirmación del lugar estratégico que la ciudad ocupa en el mapa productivo del país.

La elección de Bahía Blanca no es casual. Responde a décadas de construcción institucional, desarrollo industrial y trabajo coordinado entre el sector público, el sistema portuario, las empresas, las universidades y la comunidad productiva local. Ese entramado permitió consolidar infraestructura, capacidades técnicas y recursos humanos que hoy hacen posible recibir proyectos de esta magnitud.

Los beneficios potenciales son significativos: miles de empleos durante la etapa de construcción, mayor actividad portuaria, nuevas exportaciones y una cadena de valor que puede dinamizar a toda la región. En un país que necesita generar divisas y agregar valor a sus recursos naturales, iniciativas de este tipo son fundamentales.

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También es un reconocimiento al esfuerzo de una ciudad que durante años apostó por el desarrollo productivo y la cooperación institucional. La oportunidad ahora es convertir esta inversión en crecimiento sostenido.

Sin duda, Bahía Blanca no sólo consolidará su rol como puerto natural de la energía argentina, sino que también se afirmará como uno de los motores del desarrollo futuro del país.