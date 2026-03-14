Golf: en Pago Chico se pone en marcha el Torneo Apertura "La Nueva."

El Torneo Apertura "La Nueva." inicia su temporada hoy en el Club de Golf Pago Chico, con la disputa de un torneo medal play a 18 hoyos.

Habrá cuatro categorías, con Caballeros de 0-12,9;13-24,9; 25-54 y Damas.

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Las salidas por horario de 8 a 10 y 12.30 a 14.

Al final del día, sobre las 19, se realizará la tradicional entrega de premios y también habrá sorteos.