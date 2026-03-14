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Golf: en Pago Chico se pone en marcha el Torneo Apertura "La Nueva."

Se juega a 18 medal play. Habrá cuatro categorías.

 

El Torneo Apertura "La Nueva." inicia su temporada hoy en el Club de Golf Pago Chico, con la disputa de un torneo medal play a 18 hoyos.

Habrá cuatro categorías, con Caballeros de 0-12,9;13-24,9; 25-54 y Damas.

Las salidas por horario de 8 a 10 y 12.30 a 14.

Al final del día, sobre las 19, se realizará la tradicional entrega de premios y también habrá sorteos.

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