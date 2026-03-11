El Senado convocará sesión el 18 de marzo para acelerar el pliego de Carlos Mahiques

El Senado Nacional sesionará el miércoles 18 de marzo para acelerar el tratamiento del pliego del padre del ministro de Justicia, Juan Mahiques, con el fin de que pueda permanecer por cinco años mas en la Cámara Federal de Casación Penal y no tenga que jubilarse dado que cumple 75 años.

La bancada de la Libertad Avanza y bloques dialoguistas acordaron realizar esa sesión en una reunión de Labor Parlamentaria, que estuvo encabezada por el presidente provisional del Senado Bartolomé Abdala, ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel está a cargo del Poder Ejecutivo.

El principal objetivo que tiene el oficialismo es dar ingreso a los pliegos de Carlos Mahiques, seis militares, y aquellos que ingresen hasta esa fecha.

Además se debatirán en esa sesión, dos convenios internacionales firmados con Francia y Austria, y otro rubricado Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el 2009.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Mahiques es miembro de la Cámara Federal de Casación y va a cumplir 75 años el 1 noviembre que es la edad que debería jubilarse según lo establece la Constitución Nacional, pero ahora el oficialismo promueve que pueda quedarse otros cinco años mas.

En su página personal, el juez destaca que tiene “más de cinco décadas de experiencia en jurisdicción penal, seguridad pública y política criminal comparada” y que es “especialista en crimen organizado y terrorismo internacional, ha liderado causas de alta trascendencia” como la causa Amia, ya que en el 2024 dictó sentencia sobre el atentado terrorista que causó 85 muertos.

No es la primera vez que un Gobierno busca evitar que un juez se jubile a los 75 ya que lo había intentado la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando propuso que continué en su cargo, Ana María Figueroa, pero la Corte Suprema se lo impidió y la obligó a jubilarse, ya que no llego a tratarse ese pliego.

Ahora, tras tener ingreso parlamentario, el pliego de Mahiques deberá ser tratado en la comisión de Acuerdos del Senado, que preside el riojano Juan Carlos Pagotto, quien deberá convocar en una audiencia pública al magistrado para que exponga ante los senadores.