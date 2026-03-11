La selección femenina de sóftbol y una enorme preparación rumbo a los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Un inmenso trabajo de preparación está llevando a cabo la selección femenina de sóftbol de cara al gran objetivo del año: los Juegos Suramericanos, que se desarrollarán con base en Santa Fe, del 12 al 26 de septiembre.

El plantel, bajo un renovado cuerpo técnico, realizó ya cinco concentraciones, y este fin de semana participará del Abierto de Verano que organizará el CEF Nº 5 de Paraná.

Allí, cada jugadora integrará un equipo y se desarrollará un torneo más allá de permanecer todas en modo concentración.

En la base de jugadoras que viene trabajando se encuentran las bahienses Mariana Gorosito, Josefina Lacalle y Florencia Salguero; mientras que Matías Jiménez, coach de estadística, integra el staff.

Esta vez, por estar jugando en Estados Unidos, Lacalle se perderá la experiencia. Flor jugará para Patronato (Paraná) y Mariana en Morón (equipo que también integra la U18 Cecilia Aristimuño).

El resto del plantel que viene entrenando comprende a Candela Escalante, Aldana Gómez, Agustina Bonetti, Cielo Bonetti, Juliana Martínez, Lola Reirober, Violeta Figueroa, Mercedes Grimolizzi, Carina Amarilla, Carolina Asato, Martina Godoy, Keyla Luna y Daniela Fanjul.

Por su parte, el cuerpo técnico es encabezado por Silvina Caño, escoltada de Claudia Tazzioli (asistente), Mariano Zanel (coach de pitcheo) y Flavia Pittis (preparadora física).

Gorosito, una pitcher con experiencia

Rumbo al objetivo del año

Si bien la organización de los Juegos Suramericanos recae en Santa Fe, habrá otras cinco ciudades que recibirán competencia. Entre ellas Paraná, sede por excelencia del sóftbol nacional, con su estadio Nafaldo Cargne.

El mundialista, inaugurado en 1989, es el diamante más importante del país y fue sede de los Panamericanos de 1989 y 2022, de los Juegos Panamericanos 1995 (con sede principal en Mar del Plata), del Mundial Juvenil 2012 y del Mundial Sub 23 2023, entre otros grande eventos.

Allí, del 15 al 19 de septiembre se jugará el certamen femenino y, a continuación, del 21 al 25, el masculino.