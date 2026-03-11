Villa Mitre intentará regresar de Pico con una victoria que le permita jugar más cómodo en casa

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Villa Mitre visita a Pico, desde las 21, arbitraje de Enrique Cáceres y Alejandro Trías, en su último partido como visitante de la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

Después de este juego, el tricolor jugará en nuestra ciudad ante Viedma (lunes 16), Central Entrerriano (jueves 19) y Centenario (sábado 21), resultados que terminarán de determinar su posición en la Reclasificación.

La Villa viene de ceder como local ante La Unión, 81 a 79, resultado que le impidió sumar tres victorias consecutivas por primera vez en la temporada y, al mismo tiempo, se despidió de la chance de poder luchar por la localía en el primer cruce de playoffs.

En consecuencia, el equipo que dirige Sebastián Ginóbili tiene como primer objetivo finalizar entre los 12 y después, ocupar la mejor posición entre el 9º y el 12º para lograr un mejor cruce.

La realidad de los pampeanos es diferente aunque no menos exigente, porque se están jugando la clasificación directa a octavos y, de esta manera, poder saltear el primer cruce.

Como dato auspicioso para el representante bahiense, el partido anterior el tricolor se impuso 76 a 73, en el José Martínez.

Claro que su rival acumula cuatro triunfos consecutivos: 88-71 ante Unión, 81-85 contra Centenario, 38-82 frente a Pergamino y 73-65 con Viedma.

Además, tiene récord de 11-1 como local, donde promedia 81,7 por juego y permite apenas 70. Hasta el momento, en el global, ganó 17 partidos y perdió 9.

Villa Mitre, por su parte, de visita sumó 4 triunfos y 11 derrotas. Afuera convierte a razón de 76,5 puntos y recibe, de promedio, 82 por juego. Llega a este juego con 12 victorias y 16 derrotas.

Hoy

Esta noche también juegan Gimnasia-Lanús, desde las 20.30.

Anoche

El puntero Provincial superó anoche como visitante a Rocamora, por 82 a 73.

Posiciones

1º) Provincial, 28 PJ (21 PG y 7 PP): 75% de victorias

2º) Central, 27 (20 y 7): 74,1%

3º) La Unión, 27 (18-9): 66,7%

4°) Lanús, 29 (19-10): 65,5%

5°) Pico, 26 (17-9): 65,4%

6º) Quilmes, 28 (17-11): 60,7%

7º) Gimnasia, 27 (16-11): 59,3

8º) Viedma, 29 (16-13): 55,2%

9º) Centenario, 27 (14-13): 51,8%

10º) Racing, 28 (14-14): 48,1%

11º) Villa Mitre, 28 (12-16): 42,8%

12º) El Talar, 27 (11-16): 40,7%

13º) Unión, 30 (11-19): 36,6%

14º) Ciclista 28 (10-18): 35,7%

15º) Rocamora, 27 (8-19): 29,6%

16º) Dep. Norte, 27 (6-21), 22,2%

17º) Pergamino, 29 (6-23): 20,7%