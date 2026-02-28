La ONU se reúne de urgencia ante la escalada bélica entre Israel, EE. UU. e Irán

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mantendrá una reunión de emergencia este sábado por la tarde para abordar la crítica situación en Medio Oriente, tras los ataques coordinados de Israel y Estados Unidos contra territorio iraní y la posterior represalia de Teherán.

La sesión se produce en un clima de extrema tensión diplomática, y mientras Estados Unidos, uno de los actores directos en el conflicto, posee una de las cinco bancas con derecho a veto, lo que genera incertidumbre sobre la posibilidad de alcanzar una resolución vinculante que detenga las hostilidades.

El pedido de António Guterres

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, lanzó una advertencia ante lo que considera una amenaza directa a la estabilidad global.

El jefe de Naciones Unidas exigió el "cese inmediato de todas las hostilidades" para evitar una guerra regional a gran escala.

"La situación actual pone en riesgo la paz y la seguridad internacionales", afirmó tras condenar tanto la ofensiva inicial como la respuesta militar iraní.

El diplomático insistió en la necesidad de una "desescalada urgente" para proteger a la población civil y evitar que el conflicto se torne irreversible.

"El mundo no puede permitirse otra guerra de estas proporciones", subrayó el secretario general en un comunicado oficial previo al encuentro del Consejo. (NA)