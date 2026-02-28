Crece la tensión entre Irán, Israel y EE. UU.: al menos 57 niñas murieron y 60 resultaron heridas

El ataque se produjo en el marco de la ofensiva militar conjunta lanzada por Israel y Estados Unidos

Al menos 57 estudiantes murieron y 60 resultaron heridas este sábado tras un bombardeo atribuido a Israel contra una escuela femenina en la provincia de Hormozgán, en el sur de Irán, según denunciaron autoridades locales.

El ataque se produjo en el marco de la ofensiva militar conjunta lanzada por Israel y Estados Unidos contra territorio iraní, y de la posterior respuesta de Teherán con misiles dirigidos a objetivos militares estadounidenses en la región y hacia suelo israelí.

El gobernador del condado de Minab, Mohammad Radmehr, informó que todas las víctimas fatales confirmadas hasta el momento son alumnas de la escuela primaria Shajare Tayebé. Indicó además que otras 53 niñas permanecen bajo los escombros del edificio, donde al momento del impacto había 170 estudiantes.

Las autoridades no descartan que el número de fallecidas aumente a medida que avanzan las tareas de rescate.

Radmehr señaló que equipos de emergencia trabajan en la remoción de restos estructurales y aseguró que la situación en la ciudad se encuentra "bajo control", mientras se mantiene la calma en otros sectores del distrito, según declaraciones recogidas por la agencia oficial IRNA.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán calificó el ataque como una "acción pérfida del enemigo" y afirmó que las Fuerzas Armadas iraníes darán una "respuesta aplastante". En su comunicado, responsabilizó al "régimen estadounidense" y al "régimen sionista" por los bombardeos y sostuvo que la presión militar no forzará concesiones políticas por parte de Teherán.

En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, denunció en redes sociales que el centro educativo fue atacado "a plena luz del día" y que "decenas de niñas inocentes" murieron en el lugar. Advirtió que el hecho "no quedará sin respuesta".

Desde Jerusalén, el primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó el inicio de una operación militar coordinada con Washington con el objetivo declarado de "eliminar la amenaza existencial" que, según afirmó, representa Irán. En sus declaraciones, aludió a la posibilidad de un cambio de régimen en Teherán y al fin de la República Islámica instaurada en 1979.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump sostuvo que la ofensiva apunta a desmantelar las estructuras de poder vigentes en Irán desde la Revolución Islámica. La operación se produce en paralelo a negociaciones indirectas entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní, conversaciones que ahora quedan en un escenario de creciente incertidumbre. (Infobae)