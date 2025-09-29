Incendios forestales destruyen más del 30 % del Parque Nacional Etosha en Namibia

El Ministerio de Medio Ambiente, Silvicultura y Turismo de Namibia informó este domingo que los incendios forestales en el Parque Nacional Etosha destruyeron más de un tercio del parque, con daños ecológicos extensos y pérdidas confirmadas de vida silvestre.

Se trata de un importante destino turístico en Namibia que atrae a miles de visitantes anualmente para apreciar su vida silvestre y su paisaje de salinas.

En un comunicado, el ministerio detalló que cerca de 775.163 hectáreas, aproximadamente el 34% del parque, fueron consumidas por las llamas desde que los incendios comenzaron el 22 de septiembre en la parte suroccidental, mientras que otras 171.098 hectáreas de tierras de pastoreo y áreas comunales fuera del parque en las regiones de Omusati y Oshana han sido afectadas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Al menos nueve cadáveres de antílopes fueron encontrados en las áreas afectadas por el fuego, mientras que un pangolín fue rescatado, dijeron desde el ministerio, y advirtió que el impacto total en la vida silvestre podría ser mayor a medida que continúan las evaluaciones.

"La crisis de incendios forestales en el Parque Nacional Etosha y áreas circundantes representa una amenaza significativa para la biodiversidad de Namibia, los medios de vida locales y la infraestructura crítica", añadió el ministerio.

El ministerio señaló que las autoridades han intensificado los esfuerzos de extinción de incendios, desplegando 40 soldados adicionales, un camión cisterna y dos helicópteros, y se espera que más personal militar se una a las operaciones. (NA)