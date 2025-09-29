Bahía Blanca | Lunes, 29 de septiembre

15.3°

Bahía Blanca | Lunes, 29 de septiembre

15.3°

Bahía Blanca | Lunes, 29 de septiembre

15.3°
El mundo.

“Una foto me inspiró a ser astronauta”: quién es Christina Koch, la primera mujer que viajará a la Luna

La ingeniera de la NASA integrará la misión Artemis II, prevista para 2026, que marcará el regreso humano al satélite tras más de 50 años.
 

Christina Koch, ingeniera eléctrica y física, será la primera mujer en orbitar la Luna como parte de la misión Artemis II. Su trayectoria incluye 328 días en la Estación Espacial Internacional y la caminata espacial femenina más larga junto a Jessica Meir.

Nacida en Michigan, inspirada por Sally Ride, Koch combina experiencia en ambientes extremos y formación científica.

La misión Artemis II, junto a otros tres astronautas, validará el cohete SLS y la nave Orión en un vuelo de 10 días alrededor de la Luna, paso previo al alunizaje previsto en misiones siguientes.

Koch subraya el impacto simbólico: “Llevar a todas las niñas del mundo conmigo a la Luna es un honor”. Su figura se ha convertido en un referente global de mujeres en ciencia y tecnología. (NA)

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Fútbol.
Fútbol.
La ciudad.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE