Tensión en Venezuela: Trump anunció que EE.UU. destruyó una instalación supuestamente ligada al narcotráfico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país destruyó una “gran instalación” en el marco de su campaña contra una supuesta una red de narcotráfico de Venezuela. Según afirmó, se trata de una zona de atraque para presuntas embarcaciones utilizadas por el tráfico de drogas a lo largo del litoral marítimo.

No hubo reacción oficial inmediata en Caracas. De confirmarse el hecho, podría ser el primer ataque en territorio soberano venezolano.

“Acabamos de destruir, no sé si lo leyeron o lo vieron... Tienen una gran planta, o una gran instalación, de donde salen los barcos. Hace dos noches, la destruimos. Así que les dimos un golpe muy duro”, dijo Trump el viernes en una entrevista a un pódcast de radio divulgada este lunes por medios estadounidenses.

Preguntado hoy por la prensa, el mandatario no quiso especificar qué entidad gubernamental llevó a cabo el ataque. “Lo sé, pero no lo voy a decir”, dijo en un intercambio con periodistas antes de una reunión con el primer ministro israelí, Benjanmín Netanyahu, en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. “Fue a lo largo del litoral”, se limitó a decir Trump sobre la operación, sin ofrecer más detalles.

“Hubo una gran explosión en la zona de un muelle donde cargan las embarcaciones con drogas. Atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos la zona... y ya no existe”, agregó. “Estaba en la costa”, dijo, sin precisar si se trataba de una operación militar o de la CIA, ni dónde se produjo el ataque.

Qué dijo Donald Trump

Trump anunció el ataque en una conversación con el multimillonario republicano y propietario de la estación de radio WABC en Nueva York, John Catsimatidis.

Ambos comentaban las acciones militares de EE.UU. contra embarcaciones en el Caribe para desarticular una presunta red de tráfico de drogas liderada por el Cartel de los Soles, que según Washington está encabezado por Nicolás Maduro.

Desde hace varias semanas, Trump lleva advirtiendo que en el marco de su campaña de presión contra Maduro iba a comenzar a atacar objetivos en tierra. Hasta ahora destruyó una treintena de embarcaciones y mató a más de 100 de sus ocupantes.

EE.UU. mantiene desde septiembre un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, que, según afirma, tiene como objetivo combatir el narcotráfico. Caracas interpreta estas acciones como “amenazas” y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Las tensiones escalaron tras el anuncio por parte de Trump de un bloqueo de buques petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia Venezuela, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en las últimas semanas. (TN)