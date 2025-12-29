San Petersburgo brilla con su tradicional Festival de esculturas de hielo

Mientras China maravilla con sus construcciones de nieve en Harbin, la ciudad rusa de San Petersburgo inauguró este fin de semana su propio Festival de Esculturas de Hielo. El evento comenzó este fin de semana y atrajo a una multitud de visitantes que desafiaron las bajas temperaturas para admirar el trabajo de artistas locales e internacionales.

La exhibición presenta figuras talladas con un nivel de detalle asombroso, que van desde réplicas de monumentos históricos rusos hasta criaturas fantásticas.

El festival se ha convertido en una parada obligatoria para el turismo invernal en la antigua capital imperial, destacando por el uso de iluminación led de colores que transforma las figuras durante la noche.

Gracias a las temperaturas sostenidas bajo cero, se espera que la muestra permanezca abierta durante gran parte del mes de enero. (NA)