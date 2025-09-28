Tres partidos de Segunda, en diferentes horarios: Argentino-Independiente, el mejor
Continúa la novena fecha del segundo tramo del ascenso. Comenzó el viernes, con tres victorias locales.
Se disputarán hoy tres de los cuatro partidos suspendidos el último viernes a raíz de la lluvia, correspondientes a la novena fecha del segundo tramo del certamen de ascenso César "Tito" Loustau, que ya tuvo como vencedores a Barrio Hospital, Ateneo y Velocidad.
El principal enfrentamiento será a las 20, en Holdich 350, entre Argentino (que ganó siete de los ocho en este tramo) e Independiente (único invicto).
A las 20.15, Sportivo Bahiense recibirá a Espora, mientras que, desde las 21, jugarán Barracas-Whitense.
En tanto, Pellegrini y Altense, que apenas jugaron 8 segundos y tras un par de caídas decidieron suspenderlo, reprogramaron para el domingo 19 de octubre, a las 20.
En tanto, Comercial-Bahía Basket ya había sido postergado para el domingo 12 de octubre, a las 20 en Villa Mitre, debido a que Gustavo Candia, DT del portuario, se encuentra con las U15 de Bahía en el Provincial.
Argentino-Independiente
Cancha: Ardubilio Severini (Argentino). Hora: 20.
Árbitros: Mariano Enrique, Alejandro Ramallo y Joel Schernenco.
Novedades: en el celeste no jugará Valentín Scoppa (esguince de tobillo) y el viola no tiene -nuevamente- a Juan Pablo Morán y Fernando Bonino (ambos de viaje).
Antecedente: Independiente 83, Argentino 89.
Sportivo-Espora
Cancha: Eladio Santos (Sportivo). Hora: 20.15.
Árbitros: Horacio Sedán, Juan Gabriel Jaramillo y Alberto Arlenghi.
Novedades: el tricolor no cuenta con Ulises Montes (lesionado) y Joaquín Tuero (esperando el diagnóstico para evaluar si sufrió un desgarro). La visita no sufre bajas.
Antecedente: Espora 65, Sportivo 68.
Barracas-Whitense
Cancha: El Bosque (Barracas). Hora: 21
Árbitros: Giannino Sebastian Irrazabal Joaquin Larssen Erik
Novedades: en el local se encuentran de viaje Francisco Perrín y Nicolás Schiaffino, y la no presenta ausencias.
Antecedente: Whitense 78, Barracas 68.
Posiciones
Po. Equipo Puntos (Arrastre)
1º) Barrio Hospital, 30,5 puntos (14,5)
2º) Independiente, 29 (13) (*)
3º) El Nacional, 29 (14)
4º) Ateneo, 29 (13)
5º) Argentino, 27 (12) (*)
6º) Sportivo, 26,5 (13,5) (*)
7º) Altense, 24,5 (10,5) (*)
8º) Velocidad, 24 (11)
9º) Comercial, 23,5 (12,5) (**)
10º) Bahía Basket, 22 (10) (*)
11º) La Falda, 20 (10)
12º) Pellegrini, 19,5 (9,5) (*)
13º) Espora, 19 (11) (**)
14º) Los Andes, 19 (8)
15º) Whitense, 18 (9) (*)
16º) Barracas, 16,5 (8,5) (*)
(*) Tienen un partido menos.
(**) Tiene dos partidos menos.