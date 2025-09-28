Tres partidos de Segunda, en diferentes horarios: Argentino-Independiente, el mejor

Andrés Del Sol (DT de Argentino) y Javier Musumeci (DT de Independiente). Fotos: archivo-La Nueva.

Se disputarán hoy tres de los cuatro partidos suspendidos el último viernes a raíz de la lluvia, correspondientes a la novena fecha del segundo tramo del certamen de ascenso César "Tito" Loustau, que ya tuvo como vencedores a Barrio Hospital, Ateneo y Velocidad.

El principal enfrentamiento será a las 20, en Holdich 350, entre Argentino (que ganó siete de los ocho en este tramo) e Independiente (único invicto).

A las 20.15, Sportivo Bahiense recibirá a Espora, mientras que, desde las 21, jugarán Barracas-Whitense.

En tanto, Pellegrini y Altense, que apenas jugaron 8 segundos y tras un par de caídas decidieron suspenderlo, reprogramaron para el domingo 19 de octubre, a las 20.

En tanto, Comercial-Bahía Basket ya había sido postergado para el domingo 12 de octubre, a las 20 en Villa Mitre, debido a que Gustavo Candia, DT del portuario, se encuentra con las U15 de Bahía en el Provincial.

Argentino-Independiente

Cancha: Ardubilio Severini (Argentino). Hora: 20.

Árbitros: Mariano Enrique, Alejandro Ramallo y Joel Schernenco⁩.

Novedades: en el celeste no jugará Valentín Scoppa (esguince de tobillo) y el viola no tiene -nuevamente- a Juan Pablo Morán y Fernando Bonino (ambos de viaje).

Antecedente: Independiente 83, Argentino 89.

Sportivo-Espora

Cancha: Eladio Santos (Sportivo). Hora: 20.15.

Árbitros: Horacio Sedán⁩, Juan Gabriel Jaramillo y Alberto Arlenghi.

Novedades: el tricolor no cuenta con Ulises Montes (lesionado) y Joaquín Tuero (esperando el diagnóstico para evaluar si sufrió un desgarro). La visita no sufre bajas.

Antecedente: Espora 65, Sportivo 68.

Barracas-Whitense

Cancha: El Bosque (Barracas). Hora: 21

Árbitros: Giannino Sebastian⁩ Irrazabal Joaquin⁩ Larssen Erik⁩

Novedades: en el local se encuentran de viaje Francisco Perrín y Nicolás Schiaffino, y la no presenta ausencias.

Antecedente: Whitense 78, Barracas 68.

Posiciones

Po. Equipo Puntos (Arrastre)

1º) Barrio Hospital, 30,5 puntos (14,5)

2º) Independiente, 29 (13) (*)

3º) El Nacional, 29 (14)

4º) Ateneo, 29 (13)

5º) Argentino, 27 (12) (*)

6º) Sportivo, 26,5 (13,5) (*)

7º) Altense, 24,5 (10,5) (*)

8º) Velocidad, 24 (11)

9º) Comercial, 23,5 (12,5) (**)

10º) Bahía Basket, 22 (10) (*)

11º) La Falda, 20 (10)

12º) Pellegrini, 19,5 (9,5) (*)

13º) Espora, 19 (11) (**)

14º) Los Andes, 19 (8)

15º) Whitense, 18 (9) (*)

16º) Barracas, 16,5 (8,5) (*)

(*) Tienen un partido menos.

(**) Tiene dos partidos menos.