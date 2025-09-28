Olimpo va por el pase a semis ante Rafaela: "Venimos a buscar algo que nos merecemos"

(Enviado a Rafaela)

Con la misma tranquilidad que transmite en el arco de Olimpo, Juan Pablo Lungarzo detuvo un rato su rutina habitual antes de cada juego.

Mientras la hermosa mañana primaveral dejaba entrar el sol de mediodía y Rafaela empezaba a vivir lentamente el domingo, Pilu se sentó un rato a dialogar con La Nueva. para contar sus sensaciones en la previa a uno de esos partidos importantes.

Tras el 0 a 0 en el Carminatti, el oriundo de Chivilcoy contó cómo vive el rato antes de la revancha ante Atlético, que comenzará a las 17.30 en el Monumental de Alberdi y en la que el equipo bahiense está obligado a ganar para avanzar a semifinales en busca del primer ascenso.

“Estamos contentos de estar en esta fase, después de lo que nos costó durante todo el año. Trabajamos mucho durante la semana pensando en este partido, estamos convencidos de nuestro plan de juego. Ahora queda en nosotros imponernos hoy a la tarde”, abrió la charla Pilu.

“Creo que este es un club que te exige todos los partidos, de ese lado, las ganas de jugar y que arranque el partido están siempre. Obviamente que hoy es especial, porque son playoffs y es un lindo rival para enfrentar. Estamos confiados en poder revalidar el juego que hicimos en el Carminatti el domingo pasado y en nuestro equipo”, agregó el “1”.

-Recién hablábamos con Enzo (ver otra nota) y le decía que están dónde querían, es para lo que trabajaron desde que arrancó el año.

-Sí, nos pusimos como objetivo jugar instancias finales. Estamos en el lado corto del campeonato, donde solo lograron llegar ocho equipos, trataremos de seguir avanzando. Estamos contentos de estar en esta instancia.

-¿Cómo lo ves al equipo?

-Bien, muy bien. Nos agarra en una época del año que nos encuentra muy maduros en cuanto al conformación del grupo, creo que ya nos conocemos bastante y eso de a poco se fue notando en el campo de juego. También empezamos a conocer por demás la idea del cuerpo técnicos, después de sufrir la salida de un DT, que eso también es difícil. Creo que nos agarra aplomados en ese sentido de cómo ver nuestro juego y que es lo que queremos.

-No tuviste tanto trabajo en la ida, ¿cómo viste el partido desde el arco?

-Bien, prefiero que siempre sea así. Creo que estuvimos muy sólidos, creo que en la parte defensiva no tuvimos tanto laburo, porque nosotros creamos y ellos se replegaron bastante, defendiendo casi todo el partido. Que yo no haya tocado la pelota indica que fuimos superiores al rival, nos impusimos en el juego, que es lo que buscábamos. Nos faltó el gol y lo sabemos, pero terminamos conformes porque pudimos plasmar nuestro plan de juego y lograr situaciones de gol.

-¿Los hace llegar de otra manera haber empatado de esa manera, les permite tener otra confianza para hoy?

-Sí, tal cual. Cuando podés plasmar en el campo de juego lo que estás trabajando te suma desde un montón de aspectos y la confianza es uno de ellos. Pero también sabemos que es un partido distinto, que somos visitantes y a ellos le sirven dos resultados. Pero estamos confiados de que lo podemos lograr, que el cuerpo técnico y nosotros trabajamos para revertir esa situación porque hoy estamos en desventaja.

-Obvio que hubieran preferido ganar, pero el empate los hace salir sin tener que especular nada en cierto punto...

-Tal cual, es una diferencia mínima, en esta categoría son partidos cerrados y tampoco es que tenés que ir a buscar una hazaña. En casa nos queríamos hacer fuertes en zona defensiva, porque no podíamos perder ni que nos marcan, una vez logrado eso nos queda la bronca de no haber convertido. Pero creo que con el correr del tiempo posiblemente nos puede llegar a jugar a favor.

-¿Qué viste de Albertengo que es el capitán y la figura de Rafaela?

-Lo habíamos estudiado un montón y como fanático del fútbol lo conocía de verlo. Creo que es un jugador que siempre busca ver dónde va a caer la pelota dentro del área. Por ahí no tiene ese esfuerzo en la presión y demás, pero hay que prestarle mucha atención porque realmente el tipo está dónde quedan esas pelotas sucias. Pro eso es el goleador de ellos, pero nosotros tenemos nuestras armas para luchas y tenemos centrales de la misma o más magnitud que él. Eso nos deja tranquilos pero es un jugador que te hace estar alerta.

-¿Tienen que estar en alerta para ver qué plantea de distinto Rafaela en relación a lo que hizo en el Carminatti, porque ahora ellos son locales y tiene algunos regresos en el 11?

-Sí, para mí va a ser un partido completamente distinto en cuanto al planteo de ellos y el nuestro también, porque nos tenemos que acoplar a otras situaciones, no es lo mismo que estar en casa. Pero no vamos a perder nuestra idea, que es ir, ser protagonistas e ir a buscar el partido.

-¿El correr de los minutos pueden empezar a jugarles a favor a ustedes?

-Sí, tal cual. Yo creo que la diferencia es mínima, si a los 80 minutos vamos 0 a 0 van a tener un poco de presión y nosotros vamos a forzar para que eso pase.

-Imaginamos un clima de partido importante...

-Sí, es hermoso. Como fue el otro día en el Carminatti, un ambiente divino. Sentir el apoyo de nuestra gente nos hizo muy bien, porque tuvimos un año bastante atípico de local y sentimos el apoyo de ellos. Algo que vengo repitiendo es que esta operación retorno que está buscando Olimpo creo que la única manera es todos juntos, y eso es arranca por la gente, sigue en los dirigentes y, obviamente, en nosotros en poder consolidarnos. Creo que todos tenemos algo para aportar y fue muy lindo el finde pasado en casa.

-Ya hablamos muchas veces lo que significó el año a nivel personal para vos, ¿cómo vivís esto?

-Sí, fue un año de muchas emociones para mí, estoy feliz de estar donde estoy. Pienso en hoy, nada más y nada menos, obviamente con la responsabilidad que conlleva jugar en este club y defender este arco que tuvo tantos grandes arqueros. Estoy feliz por eso, pero con muchísima ambición de querer más, de querer lograr algo en la institución, más allá del desafío personal que era jugar con esta camiseta.

-Nosotros en el viaje imaginamos un montón de situaciones de juego, a ustedes les debe pasar lo mismo, ¿qué visualizaste para hoy?

-Imagino un partido en el que ellos van a querer ser más partícipes del juego que en la ida, creo que van a proponer un poco más y creo que nosotros tenemos la capacidad para poder aprovechar esos espacios que puedan aparecer hoy. Seguimos enfocándonos en nuestro plan de partido, sea cual sea la situación, y creo que venimos a buscar algo que nos merecemos por cómo se nos dio el año. No quedan más palabras que salir a cancha y lograr lo que vinimos a buscar.