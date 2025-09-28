Enzo Coacci, antes de la revancha en Rafaela: “Uno vuelve a Olimpo para vivir estos momentos”

Enzo Coacci, en la concentración de Olimpo antes del duelo ante Rafaela. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

(Enviado a Rafaela)

La ciudad de Rafaela despertaba en una mañana de domingo soleada y bien primavera y el plantel de Olimpo comenzaba a vivir las horas previas al duelo de esta tarde ante Atlético.

Mientras tanto, la expectativa, que se notaba desde anoche en algunos rincones de la coqueta y verde localidad santafesina, iba creciendo.

En ese contexto y a la espera del encuentro que comenzará a las 17.30 y será la vuelta tras el 0 a 0 en la ida, Enzo Coacci, una de las figuras hace una semana en el Roberto Carminatti, palpitó el juego con La Nueva.

En un ambiente distendido y de muy buena energía en el hall del hotel donde paró la delegación aurinegra, el bahiense armó el mate meticulosamente y empezó a jugar la revancha ante la Crema.

"Estamos bien, bastantes tranquilos. El hotel está muy lindo, llegamos ayer, entrenamos, estamos durmiendo y alimentándonos bien”, resumió Enzo.

“El ambiente del plantel es muy bueno, se vive lindo. Uno se entrenó durante todo el año para vivir estos momentos. Estamos muy bien”, agregó.

-Me imagino que esto es un poco para lo que volvieron ustedes, para vivir este tipo de partidos…

-El objetivo grupal e individual creo que es el mismo, uno vuelvo a Olimpo para vivir estos momentos. Obviamente que el objetivo es ascender, a eso volvemos y estamos tranquilos para buscar eso.

-¿Cómo lo ves al equipo?

-La verdad que hace mucho no lo veía así, estamos todos muy bien y hoy vamos a dar todo para que se nos de.

Después de la última charla técnica y sesión de video, el plantel de Olimpo encarará los minutos finales antes del partido.

“Todos dormimos una buena siesta, hay que aprovechar a descansar hasta el último momento. Estamos muy tranquilos”, remarcó Coacci.

-Veníamos en el viaje imaginando un montón de situaciones de juego, ¿ustedes también empiezan a visualizar el partido?

-Sí, obvio, vamos charlando con los chicos e imaginando. Sabemos que la cancha es chica, porque es más chica que la nuestra. En segundos estás en el área, o un pelotazo del arquero te deja ahí. Es un partido que ninguno de los dos se puede relajar.

-¿Eso te beneficia para tu juego, cómo te sienta?

-Bien, me gusta pegarle al arco, así que voy a estar cerca siempre del arco.

-Se te vio muy bien el otro día, ¿te sirve pensando en el partido de hoy, para llegar con confianza?

-Sí, la verdad que de a poquito me voy sintiendo cada vez mejor. Buli (Giganti, el DT) me dio la confianza, estoy tranquilo, que me va a ir bien.

-¿Se llega con otra confianza después de un buen partido?

-Sí, obvio que sí, aparte ellos se dieron cuenta de que no somos fáciles. Así que eso también es un puntito de confianza para nosotros.

-¿Te quedaste con bronca con la que no entró el otro día? Algunos en la platea lo gritaron…

-Ufff… pasó muy cerca encima. Pero bueno… ojalá se me de hoy.

-¿Esperan algo distinto de Rafaela, ahora que ellos son locales y porque les vuelven dos jugadores importantes en el equipo?

-No, no, porque si te fijás el partido anterior ellos se murieron físicamente. Así que no es que uno va a estar mejor que el otro, es más los que vuelven, vuelven de una lesión. Eso nos puede favorecer a nosotros.

-Obvio que el otro día querían ganar y hubiera sido lo mejor, pero en cierto punto el no tener que especular con otro resultado que no sea ganar, ¿los puede favorecer?

-Sí, creo que ahora el peso es más para ellos que para nosotros. Estamos muy tranquilos.

-¿Cómo imaginás el ambiente?

-Son partidos lindos de jugar, el estadio va a reventar, tiene el público cerca. Va a ser hermoso.

-¿El rival también que está enfrente también lo hace distinto?

-Y es un partido hermoso para jugar, que se ha dado en Primera.

-¿Qué se habla con los más grandes antes de estos partidos?

-Te aconsejan en los detalles, que estos partidos se ganan con una pelota o pateando de afuera. Que adentro no se va a poder jugar, que va a ser por la banda, tirando centros. Ellos, con su experiencia, te ayudan en los detalles.

-¿Es importante saber que puede ser un partido largo, que puede pasar cualquier cosa?

-Sí, como puede ser muy corto. Porque si lo sentencias de entrada, ellos van a jugar con mucha presión. No es fácil, ellos tiene más que perder que nosotros.

-Están donde querían…

-La verdad que sí, el grupo está en un pico muy bueno y todavía no encontramos el techo, eso se nota en el ambiente.

-¿Y en la cancha en qué lo notas?

-En el juego, en que levantás la cabeza y tenés muchas opciones. Y al que le das la pelota, se las das con confianza, todo fluye.

-Giganti dijo que el otro día había sido el mejor partido desde que está él…

-Sí, a nivel equipo la verdad que sí. Tuvimos muchas situaciones claras, aunque no estuvimos finos en los últimos metros.

-Eso los deja tranquilos, ¿que el equipo apareció de esa manera en este momento?

-Sí, sí, el Buli lo repitió y nos felicitó y ahora nos pidió que en ese partido tenemos que dar más que en ese partido.