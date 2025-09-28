Bahía Blanca | Domingo, 28 de septiembre

23.7°

Bahía Blanca | Domingo, 28 de septiembre

23.7°

Bahía Blanca | Domingo, 28 de septiembre

23.7°
Federal A.

Enzo Coacci, antes de la revancha en Rafaela: “Uno vuelve a Olimpo para vivir estos momentos”

El bahiense vivió la previa con La Nueva., antes del partido de vuelta por los cuartos de final que arranca 17.30.

Enzo Coacci, en la concentración de Olimpo antes del duelo ante Rafaela. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

(Enviado a Rafaela)

La ciudad de Rafaela despertaba en una mañana de domingo soleada y bien primavera y el plantel de Olimpo comenzaba a vivir las horas previas al duelo de esta tarde ante Atlético.

Noticias Relacionadas

Mientras tanto, la expectativa, que se notaba desde anoche en algunos rincones de la coqueta y verde localidad santafesina, iba creciendo.

En ese contexto y a la espera del encuentro que comenzará a las 17.30 y será la vuelta tras el 0 a 0 en la ida, Enzo Coacci, una de las figuras hace una semana en el Roberto Carminatti, palpitó el juego con La Nueva.

En un ambiente distendido y de muy buena energía en el hall del hotel donde paró la delegación aurinegra, el bahiense armó el mate meticulosamente y empezó a jugar la revancha ante la Crema.

"Estamos bien, bastantes tranquilos. El hotel está muy lindo, llegamos ayer, entrenamos, estamos durmiendo y alimentándonos bien”, resumió Enzo.

“El ambiente del plantel es muy bueno, se vive lindo. Uno se entrenó durante todo el año para vivir estos momentos. Estamos muy bien”, agregó.

-Me imagino que esto es un poco para lo que volvieron ustedes, para vivir este tipo de partidos…

-El objetivo grupal e individual creo que es el mismo, uno vuelvo a Olimpo para vivir estos momentos. Obviamente que el objetivo es ascender, a eso volvemos y estamos tranquilos para buscar eso.

-¿Cómo lo ves al equipo?

-La verdad que hace mucho no lo veía así, estamos todos muy bien y hoy vamos a dar todo para que se nos de.

Después de la última charla técnica y sesión de video, el plantel de Olimpo encarará los minutos finales antes del partido.

“Todos dormimos una buena siesta, hay que aprovechar a descansar hasta el último momento. Estamos muy tranquilos”, remarcó Coacci.

-Veníamos en el viaje imaginando un montón de situaciones de juego, ¿ustedes también empiezan a visualizar el partido?

-Sí, obvio, vamos charlando con los chicos e imaginando. Sabemos que la cancha es chica, porque es más chica que la nuestra. En segundos estás en el área, o un pelotazo del arquero te deja ahí. Es un partido que ninguno de los dos se puede relajar.

-¿Eso te beneficia para tu juego, cómo te sienta?

-Bien, me gusta pegarle al arco, así que voy a estar cerca siempre del arco.

-Se te vio muy bien el otro día, ¿te sirve pensando en el partido de hoy, para llegar con confianza?

-Sí, la verdad que de a poquito me voy sintiendo cada vez mejor. Buli (Giganti, el DT) me dio la confianza, estoy tranquilo, que me va a ir bien.

-¿Se llega con otra confianza después de un buen partido?

-Sí, obvio que sí, aparte ellos se dieron cuenta de que no somos fáciles. Así que eso también es un puntito de confianza para nosotros.

-¿Te quedaste con bronca con la que no entró el otro día? Algunos en la platea lo gritaron…

-Ufff… pasó muy cerca encima. Pero bueno… ojalá se me de hoy.

-¿Esperan algo distinto de Rafaela, ahora que ellos son locales y porque les vuelven dos jugadores importantes en el equipo?

-No, no, porque si te fijás el partido anterior ellos se murieron físicamente. Así que no es que uno va a estar mejor que el otro, es más los que vuelven, vuelven de una lesión. Eso nos puede favorecer a nosotros.

-Obvio que el otro día querían ganar y hubiera sido lo mejor, pero en cierto punto el no tener que especular con otro resultado que no sea ganar, ¿los puede favorecer?

-Sí, creo que ahora el peso es más para ellos que para nosotros. Estamos muy tranquilos.

-¿Cómo imaginás el ambiente?

-Son partidos lindos de jugar, el estadio va a reventar, tiene el público cerca. Va a ser hermoso.

-¿El rival también que está enfrente también lo hace distinto?

-Y es un partido hermoso para jugar, que se ha dado en Primera.

-¿Qué se habla con los más grandes antes de estos partidos?

-Te aconsejan en los detalles, que estos partidos se ganan con una pelota o pateando de afuera. Que adentro no se va a poder jugar, que va a ser por la banda, tirando centros. Ellos, con su experiencia, te ayudan en los detalles.

-¿Es importante saber que puede ser un partido largo, que puede pasar cualquier cosa?

-Sí, como puede ser muy corto. Porque si lo sentencias de entrada, ellos van a jugar con mucha presión. No es fácil, ellos tiene más que perder que nosotros.

-Están donde querían…

-La verdad que sí, el grupo está en un pico muy bueno y todavía no encontramos el techo, eso se nota en el ambiente.

-¿Y en la cancha en qué lo notas?

-En el juego, en que levantás la cabeza y tenés muchas opciones. Y al que le das la pelota, se las das con confianza, todo fluye.

-Giganti dijo que el otro día había sido el mejor partido desde que está él…

-Sí, a nivel equipo la verdad que sí. Tuvimos muchas situaciones claras, aunque no estuvimos finos en los últimos metros.

-Eso los deja tranquilos, ¿que el equipo apareció de esa manera en este momento?

-Sí, sí, el Buli lo repitió y nos felicitó y ahora nos pidió que en ese partido tenemos que dar más que en ese partido.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Entre tasas y café.
Fútbol.
La ciudad.
Punta Alta.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE