Ocho ediciones de conciencia: se viene otro Censo de Residuos Costero en Bahía

Hoy, desde las 9.30, en diversas zonas de la costa del estuario local se desarrollará la 8° edición del Censo de Residuos de la Costa Bonaerense.

Los puntos de encuentro serán el Balneario Maldonado y la Estación Aguará y aquellos voluntarios que lo necesiten serán trasladados con transporte gratuito.

La iniciativa de realizar un Censo Provincial de Basura Costero Marina surge como resultado de la intención de discutir estrategias para disminuir la cantidad de basura que impactan negativamente en la vida de la fauna marina y de trabajar conjuntamente con los municipios involucrados, generando una base de información e investigación conjunta.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Desde el 2016 se realiza anualmente y tiene como objetivo la reducción de la basura marina y el seguimiento del estado de nuestras costas, mediante el registro y posterior análisis de los datos obtenidos. Desde el 2025 la alianza de organizaciones se identifica como Red Costera Bonaerense (RECOBO).

Desde el municipio explicaron que el objetivo de esta iniciativa es monitorear y registrar los tipos y cantidad de residuos en las playas, aportando datos clave para la implementación de políticas públicas que mitiguen la contaminación costera.

Para desarrollar las labores se efectuaron durante el transcurso de la semana pasada capacitaciones previas.

Para hoy es importante llevar: ropa cómoda, zapatillas o botas, gorro, protector solar y botellita de agua.

Organizan esta importante actividad el área de Educación Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente; el Instituto Cultural, a través del Museo de Ciencias, Ferrowhite y Museo Caseros; organizaciones ambientalistas como Tellus, Guardianes del Estuario, Estación de Rescate de Fauna Marina y Reserva de la Gaviota Cangrejera.

Los Censos de Basura Costera Marina registran la situación en las playas bonaerenses, mediante la identificación del tipo y cantidad de residuos que afectan las costas, para buscar soluciones colectivas de alcance local y nacional.

Conocer cuál es la composición de la basura marina nos permite identificar cómo mejorar nuestros hábitos de consumo, evaluar las realidades particulares y establecer qué tipo de regulaciones son necesarias, con la finalidad de frenar y revertir la contaminación por plástico.

El censo 2024

De acuerdo a los datos recopilados en el último Censo Provincial de Basura Costera Marina realizado en el 2024, y como resultado del trabajo conjunto entre 45 instituciones costeras distribuidas en 19 localidades y puntos turísticos, los residuos plásticos se mantuvieron como los principales contaminantes de las playas bonaerenses.

La séptima edición cubrió un área total de 297.636 m2 (casi 30 hectáreas) y contó con la colaboración de 45 organizaciones del tercer sector y gubernamentales.

Los resultados recopilados registraron un total de 49.913 residuos censados, de los cuales el 74,05% estuvo constituido por plásticos, una cifra casi idéntica a la que arrojaron los datos del censo anterior.

Cabe recordar que en 2023 no pudo llevarse adelante la iniciativa por el brote de gripe aviar que había afectado a distintas especies de fauna marina.

Dentro del ítem “plásticos”, el contaminante más encontrado durante esta última edición del censo fue el constituido por envoltorios que representaron el 14,17% del total. Estos materiales de un sólo uso como el celofán o el nylon, diseñados para proteger o contener productos durante un breve período, son desechados rápidamente y suelen terminar en ecosistemas terrestres y marinos.

Luego de los envoltorios plásticos los contaminantes más encontrados fueron colillas de cigarrillo (13,34%), fragmentos plásticos (11,87%), bolsas plásticas (8,38%) y fragmentos de vidrio (7,55%).

Sobre el segundo ítem más encontrado, las colillas de cigarrillo, la ONG Eco House Global, alertó a través del Informe General sobre Colillas de Cigarrillo: impacto, normativa y gestión, difundido en 2022, que uno sólo de esos residuos puede contaminar hasta 1000 litros de agua.

En el censo que se realizó en 2024, se registraron un total de 6660 colillas abandonadas en las playas bonaerenses.

Las colillas pueden liberar en el ambiente sustancias nocivas para la salud que se encuentran en el filtro conformado principalmente por acetato de celulosa, un elemento no biodegradable que puede tener un proceso de degradación de hasta 14 años. Es en ese proceso que puede liberar al ambiente metales pesados como el arsénico y el cadmio, entre otros elementos tóxicos.

“El 96% de las tortugas verdes marinas vivas que ingresan a nuestro centro de rescate presentan distintos tipos de residuos plásticos en su sistema digestivo. Lamentablemente ellas confunden su alimento con contaminantes mal gestionados de origen antrópico. Si bien los plásticos que llegan al mar pueden tener distintas fuentes, es importante sobre todo en esta temporada de verano, que seamos muy responsables con los residuos que generamos en las playas”, sostuvo Karina Álvarez, responsable de Conservación de la Fundación Mundo Marino.